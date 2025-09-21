मां के बाद बीजेपी नेता अपर्णा यादव के भाई पर भी FIR दर्ज, 14 करोड़ की ठगी का आरोप

राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर थाने ने बीजेपी नेता अपर्णा यादव के भाई और उसके सहयोगी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़ित का आरोप है कि जमीन दिलाने के नाम पर उसके साथ 14 करोड़ की धोखाधड़ी की गई. जिसमें अपर्णा यादव के भाई चन्द्रशेखर सिंह बिष्ट के खिलाफ थाने में FIR दर्ज की गई है. यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई है, बीते दिनों अपर्णा की मां अम्बी बिष्ट के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुई है.

पीड़ित ठाकुर सिंह मनराल की तहरीर पर पुलिस ने चंद्रशेखर सिंह बिष्ट और हिमांशु राय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 316 (5), 318 (4), 338, 336 (3) और 351 (3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. अपर्णा यादव के भाई चंद्रशेखर सिंह बिष्ट के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ के गोमतीनगर थाने में मामला दर्ज हुआ है. लखनऊ की एक रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक ने उन पर जमीन के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है.

पीड़ित का आरोप है कि उन्हें करीब 26900 वर्गफीट जमीन उनकी कंपनी के नाम ट्रांसफर करने की बात कही और इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे करीब 14 करोड़ रुपये भी दे दिए. हालांकि करोड़ों रुपये देने के बाद भी उनके नाम सिर्फ 13,450 वर्गफीट जमीन की ही रजिस्ट्री हुई. जब उनसे बची हुई जमीन की बात की तो आरोपियों ने उन्हें धमकी भी दी. पीड़ित ने बताया कि आरोपी कहते हैं कि अपना पैसा भूल जाओ अगर दोबारा मांगा तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे.

बता दें कि बीजपी नेता अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं. हाल ही में उनकी मां अंबी बिष्ट के खिलाफ भी लखनऊ में एक जमीन घोटाले से जुड़े मामले में FIR दर्ज की गई. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश विजिलेंस द्वारा की गई है. अंबी बिष्ट पूर्व में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में संपत्ति अधिकारी रहीं और हाल ही में लखनऊ नगर निगम से रिटायर हुई हैं.