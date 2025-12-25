मायावती के परिवार में गूंजी किलकारी, भतीजे आकाश आनंद बने पिता, बसपा चीफ ने दी जानकारी

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती के परिवार से एक खुशखबरी सामने आ रही है. बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बात की खुद जानकारी दी है. बसपा के राष्ट्रीय संयोजक और मायावती के भतीजे आकाश आनंद के घर बच्ची के रूप में एक नई सदस्य आई है.

बसपा चीफ मायावती ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट कर लिखा- "बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनन्द को पुत्री के रूप में परिवार में नई सदस्य की प्राप्ति पर सभी लोगों में खुशी की लहर है."

बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनन्द को पुत्री के रूप में परिवार में नई सदस्य की प्राप्ति पर सभी लोगों में खुशी की लहर है तथा उनके लिये इससे भी ज़्यादा हर्ष व गौरव की बात यह है कि श्री आकाश ने अपनी बेटी को माननीय बहनजी की तरह ही बहुजन समाज के मिशन के… — Mayawati (@Mayawati) December 25, 2025

बड़े होकर बसपा का मिशन संभालेगी आकाश आनंद की बेटी

बसपा चीफ ने लिखा, "उनके लिये इससे भी ज़्यादा हर्ष व गौरव की बात यह है कि आकाश ने अपनी बेटी को माननीय बहनजी की तरह ही बहुजन समाज के मिशन के प्रति समर्पित करने के लिये तैयार करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका भरपूर स्वागत, मां और बेटी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं."

साल 2023 में हुई थी आकाश और प्रज्ञा की शादी

आकाश आनंद मायावती के सबसे छोटे भाईे आनंद कुमार के बेटे हैं. उन्होंने लंदन में एमबीए की पढ़ाई की थी, जहां उनकी मुलाकात प्रज्ञा सिद्धार्थ से हुई. दोनों ने गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में साल 2023 में शादी की थी. 26 मार्च को शादी के बाद 28 मार्च 2023 को नोएडा में उनका रिसेप्शन हुआ था. आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा एक डॉक्टर हैं. डॉक्टर प्रज्ञा बीएसपी के पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी हैं.

