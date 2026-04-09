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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: यूपी चुनाव से पहले CM योगी के मंत्री का बड़ा दावा, बताया कितनी सीटों पर होगी NDA की जीत

UP Politics: यूपी चुनाव से पहले CM योगी के मंत्री का बड़ा दावा, बताया कितनी सीटों पर होगी NDA की जीत

UP Politics: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल कुमार ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में एनडीए की स्थिति मजबूत है और देशभर में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन होगा.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 09 Apr 2026 07:49 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव  पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सपा मुखिया खुद ही पीडीए की परिभाषा बदलते रहते हैं जिससे भ्रम की स्थिति बनती है. आगामी चुनावों में भाजपा और NDA गठबंधन की स्थिति को मजबूत है. उन्होंने दावा किया कि देशभर में गठबंधन बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. 

मंत्री अनिल राजभर ने इस दौरान असम और पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि इन राज्यों सहित हर जगह NDA मजबूती से चुनाव लड़ रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि परिणाम आने के बाद हर जगह गठबंधन की सरकार बनेगी और यह जीत ऐतिहासिक होगी. उन्होंने आगे कहा कि देश की जनता अब यह समझ चुकी है कि यदि कोई देश को विकास की राह पर आगे बढ़ा सकता है, तो वह नरेंद्र मोदी हैं. 

अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर सवाल

मंत्री ने दावा किया कि आगामी चुनाव के नतीजे इस बात को स्पष्ट कर देंगे और NDA को भारी जनसमर्थन मिलेगा. अनिल राजभर ने इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ख़ुद ही  PDA की परिभाषा अलग-अलग समय पर बदलते रहते हैं, जिससे जनता के बीच भ्रम की स्थिति बनती है. 

बीजेपी की 300 सीटें आने का दावा

उन्होंने कहा कि जब PDA से जुड़े वर्ग मतदान करेंगे, तो वे 2012 से 2017 के बीच की सरकार के कामकाज को भी याद करेंगे. अनिल कुमार ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 से 2022 तक प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं, जिसके चलते जनता ने दोबारा भाजपा को सत्ता में लाया.

अनिल राजभर ने एनडीए सरकार की तारीफ़ करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने विकास का नया इतिहास रचा है और आगे भी यही सिलसिला जारी रहेगा. आगामी चुनावों में उत्तर प्रदेश में NDA 300 से अधिक सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बनाएगी और सभी वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा.  

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Published at : 09 Apr 2026 07:49 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News SAMAJWADI PARTY
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