यूपी: मौसेरा भाई बनाकर घर में रखा, पति ने रंगे हाथ पकड़ा तो प्रेमी से लिपट गई पत्नी

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हैरान करने वाली खबर सामने आई हैं, जहां मजदूरी करने गया पति अचानक घर लौट आया तो पत्नी अपने प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई. शोर-शराबा सुनकर स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए. जिसके बाद उन्हें बिजली के खंबे से बाँध दिया. पुलिस के आने के बाद भी पत्नी अपने प्रेमी से ही चिपकी रही और उसके साथ जाने की जिद करने लगी.

ये मामला विशुनपुरा थाना क्षेत्र का है, यहां रहने वाले युवक की पाँच साल पहले मंजू देवी नाम की महिला से शादी हुई थी. उनकी तीन और दो साल की दो बेटियां है. युवक चंडीगढ़ में मजदूरी का काम करता था. बुधवार सुबह करीब पांच बजे पति अचानक काम से घर वापस आ गया, वो जैसे ही घर में घुसा तो कमरे का दृश्य देखकर सन्न रह गया.

पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ा

कमरे में पत्नी अपने प्रेमी के साथ थी. जिसके बाद पति ने आपा खो दिया और जब वो उसे पकड़ने की लिए गुस्से में आगे बढ़ा तो पत्नी बीच में आ गई, उसने प्रेमी को छूने तक नहीं दिया. घर से शोर-शराबा सुनते ही आस-पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच गए. जिसके बाद उन्होंने दोनों को पकड़कर खंबे से बाँध दिया और पुलिस को सूचना दे दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दोनों को खोला तो भी मंजू प्रेमी के साथ ही चिपकी रही. पूछताछ में युवक की पहचान सौम्य वीर कश्यप के रूप में हुई, जो कुशीनगर से करीब 600 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है. दोनों की दोस्ती फेसबुक के ज़रिए हुई थी, जिसके बाद से ही उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है.

प्रेमी के साथ जाने पर अड़ी पत्नी

पुलिस पूछताछ में महिला ने कबूल किया कि करीब एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. महिला ने प्रेमी के साथ जाने की जिद पकड़ ली. बताया जा रहा है कि करीब दो महीने पहले भी प्रेमी घर आया था, जिसे महिला ने मौसी का बेटा बताकर दो दिन तक घर में रखा. पति को शक हुआ लेकिन, पत्नी अपने बयान पर अड़ी रही. इसके बाद पति चंडीगढ़ अपने काम पर चल गया.

पुलिस प्रेमी-प्रेमिका के साथ दोनों बच्चियों को भी थाने लेकर गई और महिला के मायके पक्ष को सूचना दी गई. फिलहाल पुलिस दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की तैयारी में जुटी है और पूरे मामले की कानूनी जांच की जा रही है.