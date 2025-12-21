उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित एक प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में उस समय हड़कंप मच गया, जब वहां अचानक लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थी कि वह पूरी फैक्ट्री में फैल गई. वहीं फैक्ट्री में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. फायरकर्मियों ने बीएचईएल की गाड़ियों की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया.

वहीं, प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में आग लगने की घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आग की चपेट आने से लगभग 2 से 3 करोड़ का माल जलकर खाक होने का अनुमान है. आग बुझाने में एक दर्जन गाड़ियों की मदद से लगभग 50 से अधिक टैंकर पानी लग चुका है. समाचार लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है.

फैक्ट्री में रखा था 3-4 करोड़ का स्क्रैप का माल

जानकारी के मुताबिक, झांसी जनपद के प्रेमनगर थानान्तर्गत बिजौली आद्योगिक एरिया में शाहिद खान की प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री है. जिसमें लगभग 3 से 4 करोड़ का स्क्रैप का माल रखा हुआ था. रात लगभग ढाई से तीन बीच अचानक इस फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. आग की इतनी भीषण थी कि पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया. हालांकि, आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है.

आगजनी करोड़ों का माल जलकर खाक

वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही फैक्ट्री मालिक, चौकी की पुलिस, बीएचईएल, पारीछा प्लांट और आर्मी की गाड़ियां मौके पर पहुंची. इसके बाद फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया. फैक्ट्री मालिक शाजिद ने बताया कि लगभग 5 घंटे से अधिक समय तक लगी आग के कारण फैक्ट्री में रखा करीब 3 से 4 करोड़ का माल जलकर खाक हो गया. फिलहाल इस घटना को लेकर अभी तक पुलिस अधिकारियों का बयान सामने नहीं आया है.

