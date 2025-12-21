कोडीन कफ सिरप और माफिया! अखिलेश यादव के आरोपों पर योगी के मंत्री का बोले- 'वो ध्यान को भटका...'

यूपी की सियासत इन दिनों कोडीन कफ सिरप पर गरमाई हुई है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अब योगी सरकार के मंत्री दया शंकर सिंह ने सीधी हमला बोला है. CM योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए बयानों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह मामला और गंभीर होता जा रहा है. इसकी वजह ड्रग माफिया से कथित सांठगांठ, संरक्षण के आरोप और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तक जुड़े होने के दावे हैं.

मंत्री दया शंकर सिंह का पलटवार

मंत्री दया शंकर सिंह ने अखिलेश यादव के आरोपों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बौखलाहट में बयान दे रहे हैं और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. मंत्री के मुताबिक कोडीन माफिया की तस्वीरें पहले ही सार्वजनिक हो चुकी हैं और अखिलेश उन पर चुप्पी साधे हुए हैं. आईएएनएस को दिए बयान में दया शंकर सिंह ने यह भी कहा, "पहेल वो ये क्लियर करें कि आपके साथ वो फोटो कब और कहां खींची गई. लेकिन वह इस सच्चाई पर बात करने से बच रहे हैं और बेवजह के मुद्दे उछाल रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि ये (अखिलेश यादव) जाति की बात कर रहे हैं, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं. इस सरकार में कोई जाति नहीं है, उनके सरकारों में होती होगी, इस सरकार में सबका साथ- सबका विकास होता है.

Lucknow, Uttar Pradesh: On Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav’s statement, Minister Daya Shankar Singh says, "He is speaking out of frustration. The picture of the codeine mafia has already become public, and he does not want to speak on that issue. Instead, he is trying to… pic.twitter.com/7FvW7uVZsg — IANS (@ians_india) December 20, 2025

अखिलेश यादव का सरकार पर हमला

समाजवादी पार्टी मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि अवैध कोडीन कफ सिरप कारोबार में शामिल ड्रग माफियाओं को सत्ताधारी दल का पूरा संरक्षण मिल रहा है. अखिलेश के अनुसार सरकार जानबूझकर इस मामले से जुड़े अहम तथ्यों को छिपा रही है. उन्होंने इसे सिर्फ एक राज्य स्तरीय मामला नहीं बल्कि एक बड़े अंतरराष्ट्रीय रैकेट का हिस्सा बताया और कहा कि सच्चाई सामने आने से रोकने के लिए जांच को कमजोर किया जा रहा है.

अखिलेश यादव ने दावा किया कि कोडीन सिरप मामला कोई अलग घटना नहीं है बल्कि एक वैश्विक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स में करीब 700 कंपनियों की संलिप्तता की बात सामने आ रही है, जो इस अवैध कारोबार की गंभीरता को दर्शाती है.