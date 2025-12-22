झांसी: पति ने पत्नी का व्हाट्सएप किया चेक तो खाया जहर, 10 महीने पहले हुई थी शादी

उत्तर प्रदेश के झांसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां रेलवे में तैनात TTE की पत्नी ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली. शादी को अभी महज दस महीने ही हुए थे, मायके पक्ष ने दहेज में कार की मांग और प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है. यह पूरा मामला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का है.

एरच के इस्किल गांव निवासी भूवनेंद्र पटेल झांसी रेल मंडल में TTE के पद पर तैनात हैं। उनकी शादी 24 फरवरी 2025 को जालौन जिले के घगुवा कलां गांव की रहने वाली 25 वर्षीय काजल पटेल से हुई थी. शादी के बाद दंपति झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत मिशन कम्पाउंड मोहल्ले में रह रहे थे. परिजनों के मुताबिक घटना वाले दिन काजल का पति घर पर था और काजल का मोबाइल बिस्तर पर पड़ा हुआ था.

पति काजल का व्हाट्सएप चेक कर रहा था इतने में काजल आ गई. इसी बात को लेकर पति से विवाद हुआ. इसके बाद पति ड्यूटी पर चला गया. कुछ समय बाद काजल ने जहर खा लिया. हालत बिगड़ने पर ससुराल वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

वहीं मृतका के फूफा अरविंद कुमार ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि शादी में सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वाले कार की मांग कर रहे थे. मांग पूरी न होने पर काजल को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए यह भी सवाल उठाया है कि काजल ने जहर खुद खाया या उसे खिलाया गया. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.