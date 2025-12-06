यूपी के हरदोई में शनिवार (6 दिसंबर) सुबह करीब 7 बजे एक दोने-पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. घटना के तुरंत बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू हुआ. हादसा बड़ा था क्योंकि आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई दे रही थीं और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई.

जानकारी के मुताबिक आग फैक्ट्री में रखे सिलेंडर में लीकेज के कारण भड़की और कुछ ही मिनटों में पूरी यूनिट को अपनी चपेट में ले लिया. आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि फैक्ट्री की दीवारें राहत कार्य में बाधा बन रही थीं, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर बुलाकर दीवारों को गिराया. इससे दमकलकर्मियों को अंदर पहुंचकर आग बुझाने में काफी मदद मिली. लगातार कई घंटों की कोशिशों के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सका.

VIDEO | Uttar Pradesh: Fire breaks out at a disposable plate manufacturing unit in Hardoi. Fire tenders rushed to the spot. More details are awaited.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ik2tGCkqVx — Press Trust of India (@PTI_News) December 6, 2025

आग की लपटें देख दहशत में लोग

स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगने के बाद लपटें इतनी ऊंची थीं कि कई किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई दे रही थीं. अचानक उठी लपटों और धुएं से लोग घबरा गए और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि आग लगते ही फैक्ट्री में काम कर रहे सभी मजदूर समय रहते बाहर निकल आए. इससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री का लगभग पूरा सामान जलकर राख हो गया.

प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की

अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और अब शीतलन का काम जारी है. पीटीआई के अनुसार, फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आग की मूल वजह की जांच भी शुरू कर दी गई है. प्रशासन ने आसपास के लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है और सिलेंडर व ज्वलनशील सामग्री को सुरक्षित तरीके से रखने की सलाह दी है. मौके पर पुलिस टीम भी तैनात है और घटना को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.