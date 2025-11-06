उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश व प्रदेश वासियों का आह्वान करते हुए सरकार पर जोरदार हमला बोला है. बिहार चुनाव के लिए हो रही वोटिंग के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव देश व प्रदेशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि अब तो सत्ताधारियों ने पीडीए की जान भी लेनी शुरू कर दी है.

अखिलेश यादव ने कहा, "पीडीए की मौत होना जिनके लिए ‘छुटपुट घटना’ हो उनके राज में शासन-प्रशासन से कोई उम्मीद करना बेकार है, इसीलिए अगर उत्पीड़न और अत्याचार से बचना है तो अपनी सरकार बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है. हमें अपना वोट बचाना है और इकट्ठे होकर डालना है क्योंकि एकजुटता ही हमारी ढाल है."

सपा प्रमुख ने कहा कि "हमें पीडीए के संदेश को गाँव-गाँव तक पहुंचाने का काम करना है. पीडीए पंचायत से सबको जोड़ना है. हर गाँव, पुरवा, मजरा, टोला; हर गली, नुक्कड़, बस्ती और घर-द्वार-दरवाजे और दिल तक पीडीए की एकता का ये संदेश पहुंचाना है."

'नहीं होगा पुलिस का अत्याचार और भ्रष्टाचार'

सपा नेता ने कहा कि जब पीडीए की सरकार बनेगी, तभी हमारा मान, सम्मान, संविधान और वोट का अधिकार बचेगा. राशन, पेंशन और खेत-जमीन के कागज से नाम नहीं कटेगा. तभी आरक्षण बचेगा और नौकरी का लाभ मिलेगा. सबको काम-कारोबार और रोजगार के लिए बराबर मौका मिलेगा. हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा. खेती के लिए खाद-पानी, बीज की किल्लत और कम दाम की मार से छुटकारा मिलेगा. पुलिस का अत्याचार और भ्रष्टाचार नहीं होगा.

'सबको मेहनत की मिलेगी सही मजदूरी'

उन्होंने आगे कहा कि तहसीलदार से लेकर डीएम तक हर अधिकारी हमारी बात सुनेगा. सबको अपनी मेहनत की सही मज़दूरी मिलेगी. बीमारी या दुर्घटना होने पर घर तक एंबुलेंस पहुंचेगी. महिलाओं की सुरक्षा होगी, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा और उनके हाथों में समाजवादी पेंशन की तरह हम हर महीने उनके खातों में सीधे पैसे पहुँचाने के लिए ‘स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना’ चलाएंगे.

'युवाओं को मिलेगा नौकरी-रोजगार'

उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को नौकरी-काम-रोज़गार मिलेगा. नयी सीख, हुनर और अपने काम स्टार्टअप के लिए पूरा सहयोग मिलेगा. युवाओं के लिए पुरानी पूर्णकालिक भर्ती फिर से निकलेगी. अग्निवीर योजना समाप्त होगी और सैन्यकर्मी सैनिक का सम्मान आजीवन पाएंगे. छोटे दुकानदार अपना काम चला-बढ़ा पाएंगे. फिर से निवेश के लिए लोग आएंगे और साथ में रोजगार देनेवाले उद्योग-मिल-कारखाने चल पाएंगे. पेशेवर और मेहनतकश के हाथ में भी दो पैसे बच पाएंगे.

बिना भेदभाव के अमन-चैन से रह पाएंगे

इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुजुर्ग और सभी अपनी बचत का सही ब्याज पाएंगे. सभी बीमार बड़े-बूढ़े, जच्चा-बच्चा मुफ़्त इलाज, दवाई और एक्सरे और अन्य जाँच करवा पाएंगे. शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, साहिकाएं, शिक्षा मित्र अपने हक पाएंगे. खिलाड़ी, कलाकार, साहित्यकार, समाजसेवी फिर से सम्मान पाएंगे. हुनरमंद और बुनकर हिफाजत के माहौल में खुलकर साँस ले पाएंगे. हम सब बिना भेदभाव के अमन-चैन से रह पाएंगे.

अखिलेश यादव ने कहा कि इसलिए ठान लीजिए ‘जो भी पीड़ित है, वो पीडीए है’, पीडीए का ये गहरा मतलब भी घर-घर जाकर समझाएंगे, पीडीए की एकजुटता की ताकत हर एक को बताएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, तब जाकर अत्याचार और उत्पीड़न, शोषण से मुक्ति पाएंगे और सिर उठाकर अपनी रोजी-रोटी कमाएंगे और अपना जीवन बचाएंगे.