हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: 'जो पीड़ित है वो PDA', बिहार में वोटिंग के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव का जनता को संदेश

UP News: 'जो पीड़ित है वो PDA', बिहार में वोटिंग के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव का जनता को संदेश

UP News: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने देश व प्रदेश वासियों का आह्वान करते हुए सरकार पर हमला बोला है. अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो सत्ताधारियों ने पीडीए की जान भी लेनी शुरू कर दी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 Nov 2025 03:33 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश व प्रदेश वासियों का आह्वान करते हुए सरकार पर जोरदार हमला बोला है. बिहार चुनाव के लिए हो रही वोटिंग के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव देश व प्रदेशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि अब तो सत्ताधारियों ने पीडीए की जान भी लेनी शुरू कर दी है. 

अखिलेश यादव ने कहा, "पीडीए की मौत होना जिनके लिए ‘छुटपुट घटना’ हो उनके राज में शासन-प्रशासन से कोई उम्मीद करना बेकार है, इसीलिए अगर उत्पीड़न और अत्याचार से बचना है तो अपनी सरकार बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है. हमें अपना वोट बचाना है और इकट्ठे होकर डालना है क्योंकि एकजुटता ही हमारी ढाल है."

सपा प्रमुख ने कहा कि "हमें पीडीए के संदेश को गाँव-गाँव तक पहुंचाने का काम करना है. पीडीए पंचायत से सबको जोड़ना है. हर गाँव, पुरवा, मजरा, टोला; हर गली, नुक्कड़, बस्ती और घर-द्वार-दरवाजे और दिल तक पीडीए की एकता का ये संदेश पहुंचाना है." 

'नहीं होगा पुलिस का अत्याचार और भ्रष्टाचार'

सपा नेता ने कहा कि जब पीडीए की सरकार बनेगी, तभी हमारा मान, सम्मान, संविधान और वोट का अधिकार बचेगा. राशन, पेंशन और खेत-जमीन के कागज से नाम नहीं कटेगा. तभी आरक्षण बचेगा और नौकरी का लाभ मिलेगा. सबको काम-कारोबार और रोजगार के लिए बराबर मौका मिलेगा. हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा. खेती के लिए खाद-पानी, बीज की किल्लत और कम दाम की मार से छुटकारा मिलेगा. पुलिस का अत्याचार और भ्रष्टाचार नहीं होगा.

'सबको मेहनत की मिलेगी सही मजदूरी'

उन्होंने आगे कहा कि तहसीलदार से लेकर डीएम तक हर अधिकारी हमारी बात सुनेगा. सबको अपनी मेहनत की सही मज़दूरी मिलेगी. बीमारी या दुर्घटना होने पर घर तक एंबुलेंस पहुंचेगी. महिलाओं की सुरक्षा होगी, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा और उनके हाथों में समाजवादी पेंशन की तरह हम हर महीने उनके खातों में सीधे पैसे पहुँचाने के लिए ‘स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना’ चलाएंगे.

'युवाओं को मिलेगा नौकरी-रोजगार'

उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को नौकरी-काम-रोज़गार मिलेगा. नयी सीख, हुनर और अपने काम स्टार्टअप के लिए पूरा सहयोग मिलेगा. युवाओं के लिए पुरानी पूर्णकालिक भर्ती फिर से निकलेगी. अग्निवीर योजना समाप्त होगी और सैन्यकर्मी सैनिक का सम्मान आजीवन पाएंगे. छोटे दुकानदार अपना काम चला-बढ़ा पाएंगे. फिर से निवेश के लिए लोग आएंगे और साथ में रोजगार देनेवाले उद्योग-मिल-कारखाने चल पाएंगे. पेशेवर और मेहनतकश के हाथ में भी दो पैसे बच पाएंगे.

बिना भेदभाव के अमन-चैन से रह पाएंगे

इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुजुर्ग और सभी अपनी बचत का सही ब्याज पाएंगे. सभी बीमार बड़े-बूढ़े, जच्चा-बच्चा  मुफ़्त इलाज, दवाई और एक्सरे और अन्य जाँच करवा पाएंगे. शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, साहिकाएं, शिक्षा मित्र अपने हक पाएंगे. खिलाड़ी, कलाकार, साहित्यकार, समाजसेवी फिर से सम्मान पाएंगे. हुनरमंद और बुनकर हिफाजत के माहौल में खुलकर साँस ले पाएंगे. हम सब बिना भेदभाव के अमन-चैन से रह पाएंगे.

अखिलेश यादव ने कहा कि इसलिए ठान लीजिए ‘जो भी पीड़ित है, वो पीडीए है’, पीडीए का ये गहरा मतलब भी घर-घर जाकर समझाएंगे, पीडीए की एकजुटता की ताकत हर एक को बताएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, तब जाकर अत्याचार और उत्पीड़न, शोषण से मुक्ति पाएंगे और सिर उठाकर अपनी रोजी-रोटी कमाएंगे और अपना जीवन बचाएंगे.

और पढ़ें
Published at : 06 Nov 2025 03:33 PM (IST)
Tags :
PDA Akhilesh Yadav Samajwadi Party UP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
स्पोर्ट्स
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting: वोटिंग करने पहुंचे Lalu परिवार के इन आरोपों ने NDA में मचा दी खलबली
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
स्पोर्ट्स
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
टेलीविजन
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
हेल्थ
Sugar Intake in Kids: बच्चे को बनाना है जीनियस, तो पैदा होने से लेकर तीन साल तक बिल्कुल न खिलाएं ये चीज
बच्चे को बनाना है जीनियस, तो पैदा होने से लेकर तीन साल तक बिल्कुल न खिलाएं ये चीज
यूटिलिटी
आपके पैन कार्ड पर किसी ने लोन तो नहीं लिया? ऐसे कर सकते हैं चेक
आपके पैन कार्ड पर किसी ने लोन तो नहीं लिया? ऐसे कर सकते हैं चेक
जनरल नॉलेज
भारत की तरह क्या चीन में भी होती है जाति-धर्म के नाम पर वोटिंग, जानें यहां कितने लोग छोड़ चुके हैं धर्म
भारत की तरह क्या चीन में भी होती है जाति-धर्म के नाम पर वोटिंग, जानें यहां कितने लोग छोड़ चुके हैं धर्म
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget