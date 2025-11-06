हापुड़ की फेमस यूट्यूबर वंशिका ने की मां से मारपीट, पिता को घर से निकालने का आरोप

यूपी के जनपद हापुड़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां एक यूट्यूबर बेटी पर अपनी मां के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है. मामला जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आदर्श नगर का बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस टीम मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है.

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, यूट्यूबर वंशिका पर अपनी मां के साथ मकान को लेकर विवाद के चलते मारपीट करने का आरोप है. मां का कहना है कि वंशिका आए दिन उससे और अपने पिता के साथ झगड़ा करती है और उन्हें घर से निकालने की कोशिश करती है.

घर को लेकर हुआ विवाद

पीड़िता बंटी ने बताया कि उनकी बेटी वंशिका पिछले दो साल से अपने मैनेजर हिमांशु के साथ उसके घर में रह रही है और उसी के कहने पर काम करती है. अब वह जिस घर में विवाद हो रहा है, उसे अपना बता रही है, जबकि वह प्लॉट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें मिला था और उनके नाम पर ही है.

वायरल वीडियो में मां से मारपीट करती दिखी वंशिका

पीड़िता बंटी के अनुसार, वंशिका अक्सर उन्हें और उनके पति को चप्पलों से पीटती है. वहीं, घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वंशिका को अपनी मां के साथ मारपीट करते हुए देखा जा सकता है. पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

कौन है वंशिका?

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की रहने वाली वंशिका अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर अपने डांसिंग वीडियो शेयर करती हैं. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, वंशिका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं. उन्होंने कहा था कि अगर मौका मिला तो अपने मां-बाप के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगी, क्योंकि वह गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है.