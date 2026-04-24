किसानों के लिए जरूरी खबर! 30 अप्रैल तक कराएं रजिस्ट्रेशन, वरना नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

Farmer Registry UP: उत्तर प्रदेश में जायद 2026 सीजन की तैयारियों के तहत सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री को लेकर अभियान तेज कर दिया है. निर्देश दिए गए हैं कि 30 अप्रैल 2026 तक 100 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए. इसके लिए विशेष रूप से उन गांवों पर फोकस किया जा रहा है जहां अब तक रजिस्ट्री का सैचुरेशन कम है. अभियान के तहत सभी भूमिधर किसानों को शामिल किया जाएगा, चाहे वे पीएम किसान योजना के लाभार्थी हों या नहीं.

किसानों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिलों को व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. इसमें लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणाएं, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन और ग्राम प्रधानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि हर किसान तक जानकारी पहुंच सके और रजिस्ट्रेशन में तेजी आए.

15 मई 2026 से फार्मर आईडी जरूरी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 15 मई 2026 से फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी जाएगी. इसके बिना किसानों को सरकारी कृषि योजनाओं, उर्वरकों और बीज का लाभ नहीं मिल सकेगा. ऐसे में किसानों को समय रहते अपना पंजीकरण पूर्ण कराने की सलाह दी गई है.

इसी क्रम में जायद 2026 के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे भी निर्धारित समयसीमा में संचालित किया जाएगा. इसके लिए 28 अप्रैल 2026 को जिला स्तरीय टीमों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि 1 मई से 31 मई 2026 तक पूरे प्रदेश में सर्वे अभियान चलाया जाएगा. इस सर्वे के माध्यम से फसलों का सटीक आंकलन कर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी.

क्या चाहिए फार्मर रजिस्ट्री बनाने के लिए?

फार्मर रजिस्ट्री के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज़ तैयार करने होंगे. इनमें मुख्यत:

आधार कार्ड

फोन नंबर

भूमि स्वामित्व के कागजात

इन दस्तावेजों के साथ, किसान अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या ग्राम पंचायत में जाकर रजिस्ट्री करवा सकते हैं.

30 अप्रैल तक करवा ले रजिस्ट्रेशन

सरकार ने किसानों के लिए 30 अप्रैल तक रजिस्ट्री करवाने की अंतिम तिथि तय की है. अगर किसान 30 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो उन्हें जिन सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है, वह बंद कर दिया जा सकता है. ऐसे में किसानों को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस तिथि से पहले फार्मर रजिस्ट्री जरूर करवा लेनी चाहिए.