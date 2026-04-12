UP चुनाव से पहले VIP की एंट्री, मुकेश शाहनी ने संजय निषाद किया दिया अल्टीमेटम! सियासी हलचल तेज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मुकेश साहनी ने संजय निषाद को SC दर्जे का अल्टीमेटम दिया.

साहनी ने निषाद समाज को आरक्षण न मिलने पर साथ आने को कहा.

VIP प्रमुख ने यूपी चुनाव लड़ने और गठबंधन पर संकेत दिए.

साहनी के आने से यूपी की पिछड़ी वोटों की राजनीति बदलेगी.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी जमीन तलाशने विकासशील इंसान पार्टी (VIP) प्रमुख और बिहार में पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने दस्तक दे दी है. जिसमें उन्होंने निषाद पार्टी प्रमुख और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को साफ अल्टीमेटम दिया है कि निषाद समाज को छह महीने के अन्दर अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा दिलवाएं, वरना हमारे साथ आ जाएं.

VIP प्रमुख मुकेश साहनी रविवार को राजधानी लखनऊ में थे, यहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए यह बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए कि उनकी पार्टी आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में उतरेगी. जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात की.

संजय निषाद को अल्टीमेटम

मुकेश सहनी ने संजय निषाद को असमंजस वाली स्थिति में डाल दिया है. बोले, “संजय निषाद को छः महीने का समय देते हैं. इस दौरान निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलवा दें. अगर आरक्षण नहीं दिलाया तो हमारे साथ आ जाएं. अगर संजय निषाद हमारे साथ आएंगे तो मैं उनका गठबंधन इंडिया गठबंधन से करवा दूंगा.”

नीतीश की जगह लोडर सीएम का दावा

बिहार की राजनीति पर बोलते हुए मुकेश साहनी ने कहा कि बीजेपी ने बिहार की जनता के साथ छल किया है, और अब नीतीश कुमार की जगह लोडर मुख्यमंत्री बनाएंगे. आगे कि बिहार की जनता सब देख रही है.

पिछड़े वोटर्स पर नजर

यहां बता दें कि यूपी चुनाव में अब एक साल से कम समय बचा है, ऐसे में पिछड़े वोटरों को रिझाने के लिए VIP जैसी पार्टी का प्रदेश में आना कई अन्य दलों का गणित बिगाड़ सकती है. चूंकि मुकेश साहनी इंडिया गठबंधन में हैं, लिहाजा इससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. जबकि अभी खुद यूपी में इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी सपा और कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है. लेकिन मुकेश साहनी के इस दांव ने प्रदेश की राजनीति में हलचल जरुर मचा दी है.