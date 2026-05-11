हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा शिक्षा विभाग में बवाल, निलंबित प्रिंसिपल ने BSA पर लगाए शोषण के गंभीर आरोप, DM ने बिठाई जांच

महोबा शिक्षा विभाग में बवाल, निलंबित प्रिंसिपल ने BSA पर लगाए शोषण के गंभीर आरोप, DM ने बिठाई जांच

Mahoba News In Hindi: महोबा के तिंदौली प्राथमिक विद्यालय में निलंबित प्रधानाध्यापिका ने BSA पर शोषण और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. वहीं BSA ने आरोपों को जांच प्रभावित करने की साजिश बताया.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 11 May 2026 06:48 AM (IST)
Preferred Sources

महोबा के कबरई ब्लॉक के तिन्दौली गांव का प्राथमिक विद्यालय इस समय विवादों का केंद्र बना हुआ है. भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप में निलंबित हुई प्रधानाध्यापिका ने अब जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी पर शारीरिक शोषण के प्रयास और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

वहीं, BSA और अन्य शिक्षकों ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए इसे निलंबन की कार्रवाई से बचने के लिए रचा गया षड्यंत्र करार दिया है. इस पूरे मामले की जांच के लिए जिलाधिकारी ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो एक सप्ताह के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी.

क्या है पूरा मामला

महोबा शिक्षा विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब कबरई ब्लॉक के तिन्दौली प्राथमिक विद्यालय की निलंबित प्रधानाध्यापिका ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बेसिक शिक्षा अधिकारी पर संगीन आरोप मढ़ दिए. निलंबित प्रधानाध्यापिका ने एसपी को शिकायत देने के बाद रविवार को एक होटल में पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया कि बीएसए राहुल मिश्रा पिछले डेढ़ साल से उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं. प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे स्कूल की बाउंड्री वॉल की समस्या लेकर गईं, तो बीएसए ने उनके साथ अभद्रता की और अनैतिक मांगें रखीं. उन्होंने स्कूल की ही सहायक अध्यापिका नम्रता कौशिक और पुरुषोत्तम पर भी इस प्रताड़ना में सहयोग करने और दबाव बनाने का आरोप लगाया है.

ये भी पढ़िए- आगरा में जमीन के लिए सगे भाई को उतारा मौत के घाट, पुलिस के साथ मिलकर ढूंढने का करता रहा नाटक

सहायक अध्यापिका ने एसपी से की शिकायत

वहीं दूसरी तरफ इन आरोपों के सामने आते ही विभाग में जवाबी शिकायतों का दौर शुरू हो गया है. विद्यालय की सहायक अध्यापिका नम्रता कौशिक अन्य शिक्षकों के साथ शिकायत लेकर एसपी के यहां पहुंची. इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रधानाध्यापिका स्वयं विद्यालय में भ्रष्टाचार और मिड-डे मील में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार हैं. नम्रता का आरोप है कि प्रधानाध्यापिका महिला होने का फायदा उठाकर झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती हैं और पहले भी कई शिक्षकों पर ऐसे ही आरोप लगा चुकी हैं. इन्होंने विद्यालय में रहते हुए मुझसे विवाद झगड़ा किया फिर विभाग और प्रशासन की जांच में इनके ऊपर अनियमिताओं और लापरवाही कर आरोप सही पाए जाने पर इन्हें निलंबित किया गया. तभी से ये रंजिश मानती है और जो भी इनकी जांच करता है उनके ऊपर ये ऐसे ही शारीरिक शोषण के झूठे आरोप लगाकर अपनी जांच की दबाने का प्रयास करती है.

जांच के लिए जिलाधिकारी ने गठित की टीम

इस हाई-प्रोफाइल विवाद पर अपना पक्ष रखते हुए बीएसए राहुल मिश्रा ने कहा कि प्रधानाध्यापिका पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप जांच में सिद्ध हो चुके हैं. उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में हुई प्रशासनिक जांच के आधार पर ही उन्हें 28 जनवरी 2026 को निलंबित किया गया था. बीएसए के अनुसार, निलंबन को लेकर और जांच को दबाने के लिए ही महिला द्वारा मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने चार सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है, जो एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

ये भी पढ़िए- यूपी: अब स्कूलों में पढ़ाई के साथ संवाद और भाषाई समझ बढ़ाने की पहल, योगी सरकार लगाएगी समर कैंप

Published at : 11 May 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh UP NEWS Mahoba News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा शिक्षा विभाग में बवाल, निलंबित प्रिंसिपल ने BSA पर लगाए शोषण के गंभीर आरोप, DM ने बिठाई जांच
महोबा शिक्षा विभाग में बवाल, निलंबित प्रिंसिपल ने BSA पर लगाए शोषण के गंभीर आरोप, DM ने बिठाई जांच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 से पहले अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर के नेता की चुनौती, '2017 जितनी सीटें...'
यूपी चुनाव 2027 से पहले अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर के नेता की चुनौती, '2017 जितनी सीटें...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: अब स्कूलों में पढ़ाई के साथ संवाद और भाषाई समझ बढ़ाने की पहल, योगी सरकार लगाएगी समर कैंप
यूपी: अब स्कूलों में पढ़ाई के साथ संवाद और भाषाई समझ बढ़ाने की पहल, योगी सरकार लगाएगी समर कैंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में जमीन के लिए सगे भाई को उतारा मौत के घाट, पुलिस के साथ मिलकर ढूंढने का करता रहा नाटक
आगरा में जमीन के लिए सगे भाई को उतारा मौत के घाट, पुलिस के साथ मिलकर ढूंढने का करता रहा नाटक
Advertisement

वीडियोज

Crime News : चिकन लेग पीस के लिए कत्ल! शादी में बारातियों और घरातियों के बीच चले लाठी-डंडे और तलवारें | Sansani
Janhit: 2027 के लिए अखिलेश के PDA का तोड़ मिल गया? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi | CM Yogi
Mahadangal: योगी का '27 का मास्टरप्लान' या अखिलेश का PDA डर? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: क्यों याद आए पिछड़े और दलित? | Akhilesh Yadav | UP Politics | Congress | BJP
“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Middle East में फिर बढ़ा तनाव: कुवैत की हवाई सीमा में घुसे कई ड्रोन, UAE ने की अटैक की निंदा
Middle East में फिर बढ़ा तनाव: कुवैत की हवाई सीमा में घुसे कई ड्रोन, UAE ने की अटैक की निंदा
महाराष्ट्र
'ओवैसी और ओसामा बिन लादेन में कोई फर्क नहीं', नितेश राणे का विवादित बयान, AIMIM को बताया 'आतंकी संगठन'
'ओवैसी और ओसामा बिन लादेन में कोई फर्क नहीं', नितेश राणे का विवादित बयान, AIMIM को बताया 'आतंकी संगठन'
साउथ सिनेमा
तृषा कृष्णन ने क्यों नहीं की शादी? सगाई टूटी, राणा दग्गुबाती से लिंकअप! अब थलापति विजय संग जुड़ा नाम
तृषा कृष्णन ने क्यों नहीं की शादी? सगाई टूटी, राणा दग्गुबाती से लिंकअप! अब थलापति विजय संग जुड़ा नाम
आईपीएल 2026
IPL 2026 में भुवनेश्वर कुमार का तूफान, 19 साल में फिर दोहराया इतिहास; बना डाला महारिकॉर्ड
IPL 2026 में भुवनेश्वर कुमार का तूफान, 19 साल में फिर दोहराया इतिहास; बना डाला महारिकॉर्ड
इंडिया
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
इंडिया
'एक मामूली आदमी को PM मोदी ने उठाकर...', प्रधानमंत्री ने बंगाल में जिन माखनलाल सरकार के छुए थे पैर, उन्होंने क्या कहा
'एक मामूली आदमी को PM मोदी ने उठाकर...', प्रधानमंत्री ने बंगाल में जिन माखनलाल सरकार के छुए थे पैर, उन्होंने क्या कहा
यूटिलिटी
Train News: बेंगलुरु-मुंबई का सफर होगा सुपरफास्ट! जून में शुरू होगी नई रेल, वंदे भारत स्लीपर का रास्ता भी साफ
बेंगलुरु-मुंबई का सफर होगा सुपरफास्ट! जून में शुरू होगी नई ट्रेन, वंदे भारत स्लीपर का रास्ता भी साफ
ट्रैवल
Summer Travel Tips: गर्मी में दोस्तों के साथ घूमने का है प्लान तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, सेफ्टी किट में जरूर होनी चाहिए ये चीजें
गर्मी में दोस्तों के साथ घूमने का है प्लान तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, सेफ्टी किट में जरूर होनी चाहिए ये चीजें
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget