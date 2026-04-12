गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां देर रात एक 4 साल की मासूम बच्ची का शव एक कार के नीचे से बरामद हुआ है. इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बच्ची की हत्या उसके ही सगे मामा जसीम द्वारा गला दबाकर की गई है. परिजनों ने आरोपी पर बच्ची के साथ गलत काम करने का भी गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बच्ची को खिलाने के बहाने घर लाया था आरोपी मामा

बताया जा रहा है कि आरोपी जसीम बच्ची के घर के पास ही रहता था. शुक्रवार (10 अप्रैल) दोपहर वह बच्ची को खिलाने के बहाने अपने घर ले गया था. शाम तक जब बच्ची वापस घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने जसीम से संपर्क किया. उसने यह कहकर उन्हें गुमराह कर दिया कि वह बच्ची को घर छोड़ आया है. लेकिन देर रात तक बच्ची का कोई पता नहीं चला. इसके बाद करीब 12 बजे रात को बच्ची का शव 80 फुटा रोड पर खड़ी एक कार के नीचे मिला, जिससे परिवार में कोहराम मच गया.

बच्ची के गाल पर पाए गए चोट के निशान

गाजियाबाद पुलिस के अनुसार, गश्त के दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि सड़क किनारे खड़ी एक कार के नीचे एक बच्ची का शव पड़ा है. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने बताया कि शव को छिपाने के इरादे से कार के नीचे फेंका गया था. बच्ची के गाल पर चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है.

पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है. इस घटना के बाद इलाके में डर और आक्रोश का माहौल है, वहीं पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.