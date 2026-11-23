उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर बातचीत जारी है. इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि आज सीटों की संख्या को लेकर कोई अंतिम चर्चा नहीं होगी. बैठक में कांग्रेस जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, उन पर चर्चा होगी.

सपा सूत्रों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से इन सीटों को लेकर उसका चुनावी समीकरण, जीतने की रणनीति और तैयारी का ब्यौरा मांगेगी. कांग्रेस के दावों और प्रस्तावों पर समाजवादी पार्टी अपनी आंतरिक चर्चा करेगी. आज की बातचीत में जिन बिंदुओं पर सहमति बनेगी, उन्हें लेकर अगली बैठक होगी. 400 से अधिक सीटों पर विचार होना है, इसलिए सीट बंटवारे की बातचीत कई दौर में देर शाम तक चलेगी.

यह भी पढ़ें: मौलाना जर्जिश की जीभ काटने पर 21 लाख का इनाम, CM योगी पर दिया था विवादित बयान

आज पहले चरण की बैठक

पिछले काफी समय से दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर बयानबाजी जारी थी और आज पहली बैठक दोनों के बीच जारी है. समाजवादी पार्टी की ओर से प्रोफेसर राम गोपाल यादव, श्यामलाल पाल, राजीव राय और इकरा हसन, जबकि कांग्रेस की ओर से यूपी प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम, आराधना मिश्रा, इमरान मसूद और वीरेन्द्र चौधरी शामिल हैं. आज की बैठक के बाद दोनों ओर के नेता अपने नेतृत्व को रिपोर्ट देंगे.

सीट बंटवारे का फार्मूला

सीट बंटवारे को लेकर सपा का मानना है कि सीटों का बंटवारा 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाए. इसके अलावा स्थानीय और जमीनी पकड़ पर भी जोर दिया जा रहा है. अब तक की रिपोर्ट्स में सपा कांग्रेस को 50 से 75 सीटें देने के मूड में है.

उधर कांग्रेस चाहती है कि सीटों का बंटवारा 2024 के लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन के आधार पर हो. कांग्रेस को छह और सपा को 37 सीटें मिलीं थीं. पिछले दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस द्वारा 181 सीटें मांगने का दावा किया था.

यह भी पढ़ें: NDA में रार! संजय निषाद को ओपी राजभर की चुनौती, इन सीटों पर छिड़ी सियासी जंग