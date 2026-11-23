इटावा के मौलवी और इस्लामिक वक्ता मौलाना जर्जिश अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान देते हुए उन्हें लाशों का सौदागर बताया है, जिसके बाद उनके बयान को लेकर साधु संतों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही हैं. अयोध्या के महंत विष्णु दास ने मौलाना जर्जिश के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उनकी जीभ काटने वाले को 21 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है और उन्हें देश का दुश्मन बताया है.

मौलाना जर्जिश अंसारी की जीभ काटने पर इनाम

महंत विष्णु दास ने मौलाना जार्जिश अंसारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि "मौलाना जर्जिश अंसारी देश का दुश्मन हैं, देश का गद्दार है और वो जिस तरह से बार-बार उल्टा-सीधा बोलता है और उसने जिस तरह से यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेकर गुंडा, माफिया और सौदागर बता रहा है.. ऐसे मौलाना जर्जिश अंसारी को हिन्दुस्तान में जगह नहीं मिलनी चाहिए, उस पर देश द्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए."

महंत विष्णु दास ने कहा कि मौलाना जर्जिश अंसारी की जो भी ज़ुबान काटकर लाएगा, उसको में 21 लाख रुपये इनाम दूंगा. ऐसे लोगों की जब जीभ कट जाएगी तो ये लोग फिर अनाप-शनाप नहीं बोलेंगे. इसलिए, मौलाना जर्जिश की जीभ कटनी चाहिए और जो ये जीभ काटकर लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा.

सीएम योगी को बताया था लाशों का सौदागर

बता दें कि मौलाना जर्जिश अंसारी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो 20 नवंबर को बिहार के पूर्णिया में दी गई तक़रीर का ह हिस्सा है. जिसमें उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है. जिसमें उन्होंने सीएम योगी को लाशों का सौदागर बताते हुए का कि वो अंदर से गुंडे हैं.

मौलाना ने कहा कि वोफिलिस्तीन की बात करेंगे, फिर चाहे हुक्मरान की नजर में ये जुर्म होगा. लेकिन, मुसलमान अब दबकर नहीं रहेगा और ना ही कोई समझौता करेगा. उन्होंने कहा कि जब बंगाल में दो लोगों की मौत हुई तो यूपी के सीएम के पेट में दर्द हो गया लेकिन मुस्लिमों की लिंचिंग पर एक आवाज़ नहीं निकलती. ये धर्म के ठेकेदार नहीं बल्कि लाशों के सौदागर हैं और धर्म का चोला पहनने वाले ये गुंडे है.