उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंध यानी NDA में सबकुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है. उसके प्रमुख दो सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी आजमगढ़ की अतरौलिया और गोरखपुर की चौरीचौरा सीट पर दावेदारी को लेकर आमने-सामने आ गए हैं. इन दोनों सीटों पर ओम प्रकाश राजभर ने दावा ठोंका है, जबकि 2022 में यह सीटें निषाद पार्टी के हिस्से में थीं.

आजमगढ़ की अतरौलिया सीट पर 2022 में सपा के संग्राम सिंह यादव ने निषाद पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया था, जबकि चौरीचौरा सीट पर संजय निषाद के बेटे ने जीत हासिल की थी. लिहाजा वो भी अपना दावा नहीं छोड़ रहे, जिस कारण दोनों में मतभेद भी सामने आ चुके हैं.

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राजभर का दावा ढाई साल से कर रहे मेहनत

ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक उनकी पार्टी अतरौलिया में ढाई साल से मेहनत कर रही है. इस सीट पर राजभर और निषाद वोट लगभग बराबर हैं. जबकि चौरीचौरा में राजभर के वोट भी 50 हजार से ज्यादा हैं. उधर रविवार को सरदार सेना संगठन, सपा, LJP, हम और अपना दल (एस) व कांग्रेस के कई नेताओं से सुभासपा की सदस्यता ली.

निषाद पार्टी भी आक्रामक

इन दोनों सीटों पर निषाद पार्टी भी झुकने को तैयार नहीं है, उनके नेता भी पूरी तरह से तैयार हैं कि यह दोनों सीटें निषाद पार्टी को ही मिलेंगी. पिछले दिनों खुद संजय निषाद भी इन दोनों सीटों को न छोड़ने की बात कर चुके हैं.

पूर्वाचंल में इन दोनों पार्टियों में टकराव का असर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिगाड़ सकती है. उसका लक्ष्य लगातार तीसरी बार सत्ता प्राप्त करना है. लेकिन जिस तरह से एक-एक सीट के लिए जद्दोजहद देखने को मिल रही है, उससे आने वाले चुनावों में समीकरण तेजी से बदल सकते हैं.

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