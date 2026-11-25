उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है. सपा ने काँग्रेस को 26 सीटों का ऑफ़र दिया है, जिसे लेकर दोनों दलों के बीच नाखुशी की स्थिति बनी हुई हैं. इस ऑफर पर कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का बयान आया है. उन्होंने कहा कि अभी तो बातचीत शुरू हुई है. एक-एक सीट पर चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा.

काँग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने सपा के 26 सीटों के ऑफर पर कहा कि अभी दूसरे दौर की ही बैठक हुई है. इसी तरह से बातचीत होती है, कांग्रेस अपनी माँग रखती है वो अपनी तरफ से कुछ कहते हैं, फिर हमारी ओर से बात कही जाती है. लेकिन, मुद्दा जब साफ होगा जब हर सीट का डी-मैरिट और मैरिट देखकर विस्तार से बात होगी और विस्तार से बात करने में कई बैठक होगी.

सपा के ऑफर पर सांसद तनुज पुनिया का बयान

तनुज पुनिया ने कहा कि कांग्रेस और सपा ने सीटों के बंटवारे को लेकर टीम निर्धारित कर दी है. वो लोग आपस में तय करेंगे. जब एक-एक सीट पर बात हो जाएगी तो तय करेंगे. तय करने वाले हमारे राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं.

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हमारा मुख्य लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि किस तरह से बीजेपी को सत्ता से हटाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है. ये बात अखिलेश यादव ने भी कही है औेर हम भी यही कह रहे हैं. हमारा कर्तव्य बनता है कि कार्यकर्ताओं के प्रति कि हम उनकी बात बैठक में रखें. तो इसलिए एक-एक करके सीटों पर फैसला कर लिया जाएगा.

बता दें कि मंगलवार को काँग्रेस-सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर दूसरे दौर की बातचीत हुई थी. इस दौरान सपा की ओर से काँग्रेस को 26 सीटों का ऑफर दिया गया है. जबकि कांग्रेस की ओर से ज्यादा सीटों की माँग की जा रही है. इस बीच सपा की ओर से मंगलवार शाम को ही पाँच सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है. जिससे दोनों दलों में तनाव बढ़ता दिख रहा है.