उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज गोंडा के जयप्रभा ग्राम में आयोजित विनोद सिंह की श्रीराम कथा के सातवें दिन शामिल हुए. हेलीकॉप्टर से जयप्रभा ग्राम पहुंचे डिप्टी सीएम ने सबसे पहले महंत आलोक दास की गौशाला में पहुंचकर गायों को गुड़ खिलाया. इसके बाद रामकथा स्थल पर पहुंचकर पूज्य राजन जी महाराज का आशीर्वाद लिया और श्रद्धालुओं को संबोधित किया.

रामकथा के मंच से ब्रजेश पाठक ने सनातन संस्कृति की मजबूती का आह्वान करते हुए कहा कि जब तक आलोक दास जी महाराज और राजन जी महाराज हैं, तब तक सनातन का झंडा झुकने वाला नहीं है.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में देव दीपावली पर जगमगाए घाट, आसमान में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक

बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु

गोंडा के जयप्रभा ग्राम में इन दिनों श्रीराम कथा को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है. इसी कड़ी में सातवें दिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हेलीकॉप्टर से कथा स्थल पहुंचे. यहां महंत आलोक दास की गौशाला में पहुंचकर उन्होंने गायों को गुड़ खिलाया. इसके बाद श्रीराम कथा में शामिल होकर राजन जी महाराज का आशीर्वाद लिया.

श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने अयोध्या और गोंडा के आध्यात्मिक रिश्ते का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अयोध्या गोंडा से बहुत दूर नहीं है. कारसेवा के दौरान गोंडा के तमाम भाई-बहनों ने अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया था. आज प्रभु श्रीराम भव्य मंदिर में विराजमान होकर पूरे देश और सनातन समाज को आशीर्वाद दे रहे हैं.

सनातन के लिए जुटने की अपील

ब्रजेश पाठक ने रामकथा में उमड़े जनसैलाब को प्रणाम करते हुए लोगों से सनातन संस्कृति की पताका और ऊंची करने के लिए दोगुनी ताकत से जुटने की अपील की. उन्होंने कहा कि तरह-तरह के लोग आते-जाते रहेंगे, लेकिन जब तक आलोक दास जी महाराज और राजन जी महाराज हैं, तब तक सनातन का झंडा झुकने वाला नहीं है. उन्होंने महंत आलोक दास की मां को भी नमन करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जिसने खुद को पूरे भारतवर्ष के लिए समर्पित किया है.

डिप्टी सीएम ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है. उन्होंने प्रभु श्रीराम और बाबा हनुमान से सभी के घरों में सुख-समृद्धि बनाए रखने और संकटों का नाश करने की प्रार्थना की. अंत में भारत माता की जय और जय श्रीराम के उद्घोष के साथ अपना संबोधन समाप्त किया.

यह भी पढ़ें: 'मुसलमानों के मुद्दे कभी नहीं उठाए', सपा के उम्मीदवारों पर AIMIM की प्रतिक्रिया