उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी भाजपा ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए खास रणनीति तैयार की है. पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर महिला विस्तारक तैनात करेगी, जो महिलाओं के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगी. इसके साथ ही योगी सरकार के कार्यकाल में महिला सुरक्षा के लिए किए गए कामों की जानकारी देकर महिला मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा.

बीजेपी ने प्रदेश की सभी 403 सीटों के लिए अलग-अलग चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. पार्टी का जोर महिला और युवा मतदाताओं को संगठन से जोड़ने पर है. भाजपा की रणनीति केवल महिला मोर्चा तक सीमित नहीं है. संगठन की ओर से प्रदेश में तैनात किए जाने वाले विस्तारकों में भी करीब आधी संख्या महिलाओं की रखने की योजना है.

महिला विस्तारकों को घर-घर और स्थानीय स्तर पर महिलाओं तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी जाएगी. वहीं, युवाओं से संपर्क के लिए शक्ति केंद्रों के अलावा महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में अभियान चलाया जाएगा. पार्टी विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के माध्यम से समाज के अलग-अलग वर्गों तक पहुंच बनाने की तैयारी कर रही है.

महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या पर नजर

भाजपा की इस रणनीति के पीछे मतदाता सूची के ताजा आंकड़े भी अहम हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की ओर से जारी नई ड्राफ्ट सूची में कुल 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाता दर्ज हैं. इनमें 7 करोड़ 38 लाख 58 हजार 510 पुरुष, 6 करोड़ 20 लाख 6 हजार 353 महिलाएं और 4,042 तृतीय लिंग के मतदाता हैं. 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना में कुल मतदाताओं की संख्या 18.84 लाख बढ़ी है.

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इस दौरान महिला मतदाताओं की संख्या में 10 लाख 96 हजार 828 की वृद्धि हुई, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 7 लाख 87 हजार 449 बढ़ी. यानी इस अवधि में महिला मतदाताओं की संख्या में पुरुषों के मुकाबले अधिक इजाफा हुआ है.

युवाओं को भी जोड़ने की तैयारी

भाजपा की बैठकों में युवाओं पर विशेष फोकस की रणनीति भी बनी है. पार्टी नेताओं का मानना है कि पहली और दूसरी बार मतदान करने जा रहे युवाओं ने 2017 से पहले की सपा सरकार का दौर बहुत कम उम्र में देखा था. ऐसे में उन्हें उस समय की कानून-व्यवस्था, भर्ती विवादों, और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जानकारी देने की योजना है. इसके लिए रील्स और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाएगा.