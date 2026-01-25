गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर दिया ये बयान

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार 25 जनवरी को गाजियाबाद दौरे पर रहे, केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद में पत्रकारों से रूबरू हुए. यहां पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए एक साथ कई मुद्दे पर अपनी बात रखी है. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने गाजियाबाद में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी है.

गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद पर कहा, "हमने भगवान शंकराचार्य के चरणों में प्रार्थना की है कि संगम स्नान करके विवाद को खत्म करें. इस विषय का पटाक्षेप करें.

'हम अविमुक्तेश्वरानंद को सिर झुका कर करते हैं प्रणाम'

पत्रकारों के सवाल 'वे आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखते है', पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "वह राजनीतिक क्षेत्र के लोग नहीं है, उनकी भावना है संत के रूप में वह जो भी बोलते हैं. हम उनको सिर झुका के प्रणाम करते हैं, जो विषय है जो विवाद है हम पुनः चरणों में प्रणाम करके अपना विरोध समाप्त करके संगम का स्नान करके देश के लोग चाहते हैं कि वह स्नान करें."

नोएडा में युवराज की मौत को उन्होंने बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है. उन्होंने कहा, "हमको भी दुख है. SIT की रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री को सौंप जाएगी, जो जिम्मेदार होगी उसे पर कार्रवाई होगी." उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारी सरकार में अगर घटना और दुर्घटना होगी तो उसके लिए जो जिम्मेदार होंगे उस पर कार्रवाई होगी.

स्नेह मिलन कार्यक्रम में की शिरकत

आपको बता दें कि, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा के बिहार और पूर्वांचल लोगों के स्नेह मिलन कार्यक्रम में आए थे. इस दौरान सुनील शर्मा ने 'कटेंगे तो बाटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे' जैसे होल्डिंग कार्यक्रम स्थल पर लगा रखे थे.

