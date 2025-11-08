हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'जंगलराज रिटर्न्स 2.0...', राहुल गांधी-तेजस्वी यादव पर केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना

Keshav Prasad Maurya: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ये दोनों जब साथ दिखाई देते हैं वहां जंगलराज रिटर्न्स 2.0 दिखाई देता है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 02:10 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दोनों तरफ से वार-पलटवार तेज हो गया है. इस बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब ये दोनों नेता एक साथ एक मंच पर दिखते हैं तो जंगलराज रिटर्न्स 2.0 दिखाई देता है. ये दोनों बिहार को उसी अंधकार में धकेलना चाहते हैं. 

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और महागठबंधन पर तीखा हमला किया. डिप्टी सीएम ने लिखा- 'जब श्री तेजस्वी यादव और श्री राहुल गांधी एक साथ मंच साझा करते हैं, तो यह दृश्य किसी चुनावी गठबंधन से अधिक, जंगलराज रिटर्न्स 2.0 की पटकथा जैसा लगता है. 

वंशवाद और भ्रष्टाचार की विरासत के प्रतीक दोनों मिलकर बिहार को फिर उसी 'अंधकार' की ओर धकेलने की तैयारी में हैं, जिससे राज्य को एनडीए के सुशासनराज ने बड़ी कठिनाई से मुक्त किया था. अब बिहार की जनता सावधान है, क्योंकि उन्हें पता है, जंगलराज वालों की 'खुशहाली' मतलब बिहार की 'बदहाली'.

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे हुए है और एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे है. उन्होंने दावा किया कि बिहार चुनाव के पहले चरण में ही एनडीए ने महागठबंधन को पछाड़ दिया है और ये चरण एनडीए के पक्ष में रहा है.

11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 'बिहार में मतदान का पहला चरण एनडीए के नाम. एनडीए की आंधी में न चले श्री तेजस्वी यादव और न ही श्री राहुल गांधी. बाकी उनको बेअसर करने में सपा बहादुर अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे.'

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है और अब दूसरे चरण और आखिरी का चुनाव प्रचार चल रहा है. इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी. 9 नवंबर को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है. ऐसे में दोनों गठबंधनों की ओर से पूरी ताक़त लगाई जा रही है.  

Published at : 08 Nov 2025 02:10 PM (IST)
