हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ये बेहद क्रूर फैसला...', आवारा कुत्तों पर SC के आदेश पर भड़के अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव

UP News: बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है. उन्होंने इसे बेहद क्रूर बताया और इसे रिवर्स लेने की अपील की.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 12:14 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों स्कूल-अस्पतालों से हटाकर उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट करने का आदेश दिया है जिस पर मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस फैसले को बेहद क्रूर और इंसानियत से परे बताया. 

प्रतीक यादव ने लोगों से अपील की इस फैसले को वापस लिया जाए, जिस पहले सुप्रीम कोर्ट को पिछली बार अपने फैसले को रिवर्स करना पड़ा था. उन्होंने कहा कि कुत्तों को लेकर कोई भी फैसला देने से पहले इस पर रिसर्च करना चाहिए था कि कुत्ते कैसे रहते हैं? अगर इन कुत्तों को नई जगह शिफ्ट किया जाएगा तो वो मर जाएंगे. 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया क्रूर

प्रतीक यादव ने एक वीडियो जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. इसमें वो बीमार दिख रहे हैं और अस्पताल में भर्ती है. प्रतीक ने कहा कि "स्ट्रे डॉग्स को लेकर आज फिर से एक फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का जो जज विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया ने दिया है और ये ऑनरेबल फैसला नहीं है." 

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हमेशा ऑनरेबल कहकर एड्रेस किया जाता है लेकिन ये फैसला ऑनरेबल नहीं है. क्योंकि, इन्होंने फिर से एक बहुत ही गलत फैसला दे दिया है. इन्होंने फैसला दिया है कि जितने भी हाई एंड लोकेशन हैं वहां से स्ट्रे डॉग्स को उठाकर न्यूट्रल करके या तो किसी शेल्टर में डाला जाए और शेल्टर नहीं है तो वहां तो किसी लोकल एरिया में ऐसे ही छोड़ दिया जाए. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prateek Yadav (@iamprateekyadav)

'फैसला देने से पहले करते थोड़ी रिसर्च'

जैसा कि मैं बता चुका हूं कि कुत्ते Territorial animal होते हैं, जिस एरिया में भी आप इन्हें छोडेंगे वहां ये एग्जिस्टिंग डॉग्स जो हैं उनका ये पैक होता हैं, जहां सी गूगल सर्च करेंगे कि ये कुत्ते पैक में रहते हैं इनका पैक होता है, अगर वो अपनी जगह पर किसी भी बाहरी कुत्ते को देखेंगे तो दौड़ा-दौड़ाकर मार डालेंगे. 

ये फैसला एक बार फिर इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं ये एक क्रूर फैसला है और  ये एक ऐसा फैसला है जिसके बारे में इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं. इन्हें थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए कि डॉग्स किस तरह से रहते हैं. आप उन्हें न्यूट्रल करिए लेकिन वहीं छोड़िए जहां से आपने उन्हें उठाया है. आप उनको नई जगह पर छोड़ेंगे तो उनकी जान जानी तय है. 

उन्होंने अपील की कि आप प्लीज़ मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाइये शेयर कीजिए और इस फैसले को रिवर्स करवा दीजिए, जैसे पिछला फैसला रिवर्स हुआ. 

वाराणसी को पीएम मोदी ने दिया तोहफा, मिली एक और वंदे भारत ट्रेन, बनारस-खजुराहो मार्ग पर चलेगी

Published at : 08 Nov 2025 12:12 PM (IST)
Aparna Yadav Prateek Yadav UP News SUPREME COURT
