'बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना', अखिलेश यादव पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का तंज

आगरा दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा चीफ अखिलेश यादव पर बड़ा जुबानी हमला बोला है. बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बताया है. केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत जी राम जी योजना की भी जमकर तारीफ की है.

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भ्रष्टाचार के भस्मासुर बन चुके मनरेगा को समाप्त कर जी राम जी अधिनियम के माध्यम से ग्रामीण विकास और रोजगार के अवसरों को नई दिशा दी है. यह अधिनियम पारदर्शिता, गुणवत्ता सुनिश्चित करता है.

'स्मार्ट विलेज से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की व्यवस्था'

उन्होंने कहा कि अब गांवों में जो भी विकास कार्य होंगे, वह केवल कागज में नहीं रहेंगे बल्कि वास्तविक रूप से श्रमिकों के रोजगार और ग्रामीण जीवन की उन्नति में योगदान देंगे. श्रमिकों के काम के दिनों में वृद्धि की गई है और जल संरक्षण, सड़क व गलियों के निर्माण और ग्रामीण संरचना के सुधार को प्राथमिकता दी गई है. NGO प्रणाली को समाप्त कर केंद्रीय निगरानी और स्मार्ट विलेज के माध्यम से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की व्यवस्था की गई है.

मेरठ की घटना की डिप्टी सीएम ने किया जिक्र

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ की घटना पर कठोर रुख अपनाने की बात कही और स्पष्ट किया कि अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलेगा. इसके अलावा ममता बनर्जी के ईडी मामले पर उन्होंने कहा कि जो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, उनका हस्तक्षेप रोकना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है.

डिप्टी सीएम ने कहा कि, "पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार का उद्देश्य देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना और गरीबों की भलाई सुनिश्चित करना है. उनके अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसी व्यवस्था का फायदा नहीं उठा सकेगी जो पहले मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत संभव था.

'यूपी में बौखलाया हुआ है सपा का नेतृत्व'

अखिलेश यादव पर भी डिप्टी सीएम ने जुबानी हमला करते हुए कहा कि सपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश में बौखलाया हुआ है. वह समाज को बांटकर सत्ता हासिल करने का सपना देख रहा है, जबकि वास्तविकता में उनकी योजनाएं विफल रही हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में फैलाए गए झूठ और बिहार में PDA परियोजना की असफलता इसका उदाहरण है.

उन्होंने कहा है कि PDA सिर्फ परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, डिप्टी सीएम ने ब्राह्मण विधायकों के अखिलेश यादव के इनविटेशन के मामले पर भी कहा कि ऐसे तो कई सपा विधायक स्वयं बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं की जाएगी.