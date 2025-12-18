यूपी में कोहरे से हो रहे हादसों पर CM योगी सख्त, डार्क स्पॉट चिन्हित करने सहित दिए कई निर्देश

ठंड के दिनों में भीषण कोहरे की वजह होने वाले सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक आयोजित की. सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में सभी मंडलायुक्त, आईजी, जिलाधिकारियों, कप्तानों और ट्रैफिक पुलिस बलों कप्तानों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि घने कोहरे में ठीक से प्रबंधन हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों और गलियों की लाइट को लगातार चेक किया जाए, लाइट अगर खराब है तो उसे तुरंत ठीक किया जाए. डार्क स्पॉट को चिन्हित कर समुचित कदम उठाए जाएं. इसके अलावा राजमार्गों, सड़कों पर जरूरत के हिसाब से रिफ्लेक्टर बनाए जाने के निर्देश सीएम योगी ने दिए.

ब्लैक स्पॉट पर टीमों के तैनात रहने के निर्देश

NHAI, स्टेट हाईवे के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर व्यवस्था सही करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं. इसके अलावा एक्सप्रेस-वे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने, हर ब्लैक स्पॉट पर टीमों के तैनात रहने, खराब विजिबिलिटी होने पर एक्सप्रेस-वे पर यातायात का प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं.

ओवर स्पीडिंग करने वालों पर हो कार्रवाई- सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि सुरक्षित यात्रा के लिए जनता 'एडवाइजरी' का सख्ती से पालन करें. एक्सप्रेस-वे पर क्रेन और एम्बुलेंस 24x7 तैनात रहें. टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर के माध्यम से चालकों को कोहरे की स्थिति की चेतावनी दी जाए. कोहरे में 'ओवरस्पीडिंग' करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो.

प्रशासन ने जारी की ट्रैवल गाइडलाइन

प्रशासन ने धुंध और कोहरे के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 'ट्रैवल गाइडलाइन' जारी की है. जिसके तहत कहा गया कि धुंध के दौरान वाहन की गति निर्धारित सीमा से कम रखें. वाहन की फॉग लाइट का प्रयोग करें और लो-बीम पर हेडलाइट रखें.

इसके अलावा इमरजेंसी इंडिकेटर्स को चालू रखें. आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें. एक्सप्रेस-वे पर बार-बार लेन बदलने से बचें. ओवरटेकिंग बिल्कुल न करें. यदि कोहरा बहुत घना हो, तो रिस्क न लें, इसके अलावा अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगवाएं.