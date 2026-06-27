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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ बोले- 'इलाज भी होगा और मकान भी मिलेगा, भू-माफियाओं की खैर नहीं'

गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ बोले- 'इलाज भी होगा और मकान भी मिलेगा, भू-माफियाओं की खैर नहीं'

Gorakhpur News In Hindi: गोरखपुर में जनता दर्शन में सीएम योगी ने इलाज, मकान और जमीन कब्जे की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिया. भू-माफियाओं को चेतावनी दी.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 27 Jun 2026 12:23 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों को भरोसा दिलाया कि इलाज भी होगा और मकान भी मिलेगा. उन्होंने भू-माफियाओं और दबंगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं है. गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ सभागार के समक्ष आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में पहुंची दो महिलाओं की इलाज और डायलिसिस संबंधी समस्याएं सुनीं. उन्होंने पूरे इलाज की व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया. एक महिला ने बताया कि वह एम्स दिल्ली में इलाज करा रही है, तो सीएम ने राहत कोष से आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया. दूसरी महिला की समस्या सुनकर उन्होंने गोरखपुर के एम्स या बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज की व्यवस्था करने को कहा.

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आवास और जमीन कब्जे पर सख्ती

एक महिला ने बताया कि उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है. मुख्यमंत्री ने उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत जल्द आवास उपलब्ध कराने का भरोसा दिया. एक अन्य महिला ने पट्टीदारों द्वारा जमीन-मकान पर कब्जा करने की शिकायत की. इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी दबंग द्वारा जबरन कब्जा करने पर पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी. उन्होंने स्पष्ट कहा, “इलाज भी होगा और मकान भी मिलेगा, भू-माफियाओं की खैर नहीं.”जनता दर्शन में आए बच्चों को मुख्यमंत्री ने चॉकलेट देकर दुलारा और स्कूल भेजने की सलाह दी. उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें.

गोसेवा में रमे सीएम योगी

जनता दर्शन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर की गोशाला पहुंचे. उन्होंने गोवंश को गुड़-रोटी खिलाई, स्नेहिल थपकियां दीं और माथे पर हाथ फेरा. गोशाला के कार्यकर्ताओं को गोवंश की समुचित देखभाल के निर्देश दिए. गोशाला परिसर में विचरण कर रहे मोरों पर भी उन्होंने स्नेह बरसाया. 

मंदिर में शिवावतार गुरु गोरखनाथ के दर्शन-पूजन और गुरु महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सीएम ने जनता दर्शन शुरू किया. उन्होंने सभी प्रार्थना पत्र स्वयं लेकर संबंधित अधिकारियों को संदर्भित किए और समयबद्ध, निष्पक्ष निस्तारण का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है.

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Published at : 27 Jun 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News
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