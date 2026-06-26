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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Panchayat Chunav: यूपी में प्रधानों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने प्रशासक बनने की नहीं दी इजाज़त, अब क्या होगा?

UP Panchayat Chunav: यूपी में प्रधानों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने प्रशासक बनने की नहीं दी इजाज़त, अब क्या होगा?

UP Panchayat Chunav 2026: याचिकाकर्ता अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते सिंगल बेंच में जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने यह टिप्पणी की है. हालांकि कोर्ट ने अभी किसी तरह की कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 26 Jun 2026 10:02 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती. अदालत ने कहा कि प्रशासक नियुक्त करना डिवीजन बेंच के आदेश का उल्लंघन है, जोकि अदालत की अवमानना की श्रेणी में आता है.

याचिकाकर्ता अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते सिंगल बेंच में जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने यह टिप्पणी की है. हालांकि कोर्ट ने अभी किसी तरह की कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है. कोर्ट ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को विस्तृत हलफनामे के जरिए रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी.

क्या है याचिका ?

याचिकाकर्ता अरविंद राठौर ने हाईकोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार के ग्राम प्रधानों को प्रशासन बनाने के फैसले को चुनौती दी थी. उन्होंने याचिका में मांग की है कि ग्राम प्रधानों को हटकर तुरंत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराएं जाएं. प्रदेश में पिछले महीने 26 मई को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है. इसके बाद यूपी सरकार ने एक आदेश जारी कर मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था.

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कोर्ट की टिप्पणी

याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने कहा कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि यदि कोई ओबीसी आयोग गठित किया गया है तो उसकी पूरी जानकारी, रिपोर्ट और चुनाव की समय-सीमा स्पष्ट रूप में हलफनामे में दाखिल करें. इस मामले में अब अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी. 

अभी कोर्ट ने सरकार के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट की टिप्पणी है उसमें मामला फंसता नजर आ रहा है. अब 13 जुलाई को सरकार क्या हलफनामा दाखिल करती है, उसी पर सबकी नजरें टिकी हैं. 

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 10:02 PM (IST)
Tags :
Allahabad Highcourt Panchayat Election UP NEWS
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