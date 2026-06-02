कानपुर देहात में पुलिस की कार्यशैली पर भड़के मंत्री संजय निषाद, जमकर लगाई फटकार

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद मंगलवार को कानपुर देहात दौरे पर थे, इस दौरान योगी के मंत्री संजय निषाद ने कानपुर देहात पुलिस की कार्यशैली पर जमकर नाराजगी जताई है. इस दौरान अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है.

कानपुर देहात देहात दौरे के दौरान मंत्री संजय निषाद ने अधिकारियों को लगाई फटकार लगाते हुए पीड़ित की शिकायत का संज्ञान लिया है. पीड़ित परिवार की शिकायत सुनने के बाद मंत्री के तेवर अधिकारियों के प्रति सख्त हो गए, मंत्री ने कहा, "जब पीड़ित मिलने आया था तो उसे तुरंत हमसे मिलवाना चाहिए था."

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'जनसुनवाई का उद्देश्य पीड़िता की समस्या सुनना'

योगी के मंत्री संजय निषाद ने सवाल उठाया कि पीड़ित परिवार बाहर जमीन पर बैठकर न्याय की गुहार क्यों लगाता रहा. मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य ही पीड़ित की समस्या सुनना है. मंत्री बोले, "यदि स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होगी तो लोग आखिर किसके पास जाएंगे?"

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लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना अधिकारियों की जिम्मेदारी- मंत्री

मंत्री संजय निषाद ने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी कार्यशैली से सरकार की छवि खराब होती है. संजय निषाद ने अधिकारियों से कहा कि "मंत्री का मोटी तनख्वा लेते हो कानून की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑडर मेंटेन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है." मंत्री संजय निषाद ने मामले में निष्पक्ष जांच कर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है.

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