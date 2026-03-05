हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा वेस्ट के दौरे पर रहेंगे CM योगी, घर से निकलने से पहले देख लें ये ट्रैफिक एडवाइजरी

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के दौरे पर रहेंगे CM योगी, घर से निकलने से पहले देख लें ये ट्रैफिक एडवाइजरी

Cm Yogi Greater Noida Visit: सीएम योगी ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने आ रहे हैं, सीएम योगी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर डायवर्जन लागू किया गया है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 05 Mar 2026 01:46 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट दौरे पर रहेंगे. सीएम यहां सेक्टर-10 में एक निजी अस्पताल (KDSG अस्पताल) का उद्घाटन करेंगे. मुख्यमंत्री के इस प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ आम जनता की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक विस्तृत 'ट्रैफिक एडवाइजरी' जारी की है. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद करीब 4 बजे ग्रेनो वेस्ट पहुंचेंगे. वह सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए कार्यक्रम स्थल के पास बने विशेष हेलीपैड पर उतरेंगे. जानकारी के अनुसार, सीएम यहां लगभग 40 से 60 मिनट तक रुकेंगे और अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं. मुख्यमंत्री के इस प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. 

प्रमुख चौराहों पर डायवर्जन रहेगा लागू

वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सेक्टर-10 और 130 मीटर रोड से जुड़े प्रमुख चौराहों पर डायवर्जन लागू रहेगा. आवश्यकतानुसार इन मार्गों पर कुछ समय के लिए वाहनों का आवागमन रोका जा सकता है. तिलपता गोलचक्कर, किसान चौक (चार मूर्ति), एकमूर्ति गोलचक्कर, इटहेड़ा, पर्थला गोलचक्कर के अलावा सेक्टर-71, 60 और 62 की ओर से आने वाले ट्रैफिक पर भी विशेष नजर रहेगी. बादलपुर पुलिस चौकी के आसपास के मार्ग भी प्रभावित हो सकते हैं. आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को इस डायवर्जन से छूट रहेगी. उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दिया जाएगा.

पार्किंग के पुख्ता इंतजाम

प्रशासन ने कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए पार्किंग के पुख्ता इंतजाम किए हैं.  विशिष्ट अतिथि और  मीडिया सेक्टर-10 KDSG अस्पताल के सामने खाली मैदान में पुलिस और सरकारी वाहन के लिए वैदपुरा स्थित ओक्टोव स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है. अन्य लोग रिनॉक्स ग्रुप की निर्माणाधीन सोसाइटी के सामने और कोको काउंटी/सिक्का सोसाइटी के पास के खाली प्लॉट पर वाहन पार्क कर सकेगे. 

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील

ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि लोग अनावश्यक रूप से इन मार्गों पर जाने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का चुनाव करें. यदि आप जाम में फंसते हैं या कोई समस्या होती है, तो तुरंत यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं.

और पढ़ें
Published at : 05 Mar 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के दौरे पर रहेंगे CM योगी, घर से निकलने से पहले देख लें ये ट्रैफिक एडवाइजरी
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के दौरे पर रहेंगे CM योगी, घर से निकलने से पहले देख लें ये ट्रैफिक एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ईरान में फंसे नागरिकों को लाया जाएगा वापस, उत्तराखंड गृह विभाग ने MEA को भेजी 35 नामों की लिस्ट
ईरान में फंसे नागरिकों को लाया जाएगा वापस, उत्तराखंड गृह विभाग ने MEA को भेजी 35 नामों की लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जन समस्याओं के निस्तारण में...', जनता दर्शन में CM योगी ने सुनीं लोगों की समस्याएं
'जन समस्याओं के निस्तारण में...', जनता दर्शन में CM योगी ने सुनीं लोगों की समस्याएं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा, ओपी राजभर ने साफ कर दी बिहार की तस्वीर! बताया किस पार्टी से होगा CM
नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा, ओपी राजभर ने साफ कर दी बिहार की तस्वीर! बताया किस पार्टी से होगा CM
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Doomsday Missile Test: जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
बिहार
JDU Deputy CM: जेडीयू की तरफ से कौन हो सकते है डिप्टी सीएम, रेस में ये नाम शामिल
JDU Bihar Deputy CM: जेडीयू की तरफ से कौन हो सकते है डिप्टी सीएम, रेस में ये नाम शामिल
इंडिया
'अमेरिका भारत के पोर्ट्स से ईरान पर दाग रहा मिसाइलें...?', दावे पर विदेश मंत्रालय ने बता दिया क्या है सच
'अमेरिका भारत के पोर्ट्स से ईरान पर दाग रहा मिसाइलें...?', दावे पर विदेश मंत्रालय ने बता दिया सच
स्पोर्ट्स
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
बॉलीवुड
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
जनरल नॉलेज
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
ट्रेंडिंग
जमीन से 3 हजार फीट ऊपर टकराए 2 पैराग्लाइडर, वीडियो देख डर के मारे थाम लेंगे दिल
जमीन से 3 हजार फीट ऊपर टकराए 2 पैराग्लाइडर, वीडियो देख डर के मारे थाम लेंगे दिल
नौकरी
BSNL Recruitment 2026: बीएसएनएल में 120 सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती, इस डेट से पहले करें आवेदन
बीएसएनएल में 120 सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती, इस डेट से पहले करें आवेदन
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget