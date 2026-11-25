उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साल 2027 में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर दिए गए बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व के सवाल पर चर्चा के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी प्रतिक्रिया दी. एबीपी न्यूज़ शिखर सम्मेलन में केशव मौर्य ने कहा था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कमल का फूल होगा और चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा. इसी संदर्भ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुख्यमंत्री को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी.

शिखर सम्मेलन में ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार काम करती है. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अब तक बहुत अच्छा काम किया है और प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. बीजेपी एकजुट है और आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. पार्टी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाना है.

यह पूछे जाने पर कि BJP को सबसे बड़ी चुनौती SP-कांग्रेस गठबंधन से मिलेगी या दोनों के अलग चुनाव लड़ने से? ब्रजेश पाठक ने कहा कि उनके यहां क्या हो रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. आम जनता, विश्लेषक के नाते मैं यह कह सकता हूं कि सपा और कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं होगी.

NDA में रार पर क्या बोले पाठक?

पाठक ने कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण नहीं करती है. हम सबका साथ, सबका विकास को फॉलो करते हैं. वहीं एनडीए ने सीट शेयरिंग में रार पर पाठक ने कहा कि हमने तो मान लिया कि हां वो सीट मांग रहे हैं लेकिन हमने क्या कहा?

विधान परिषद चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिलते हैं और पार्टी चुनाव जीतेगी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "काठ की हांड़ी बार-बार नहीं चढ़ती है. अंधे के साथ बटेर एक बार लग गई, बार-बार नहीं लगेगी." वहीं, एसआईआर पर उन्होंने कहा कि पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है. सूची में सभी वैध मतदाताओं के नाम होने चाहिए. राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को अपना वोट बनवाने के लिए जागरूक करे.