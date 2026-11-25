उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शासन ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है. इसके तहत 18 अपर पुलिस अधीक्षकों और उपसेनानायकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए उन्हें नई तैनाती दी गई है. तबादला सूची में मुरादाबाद, आजमगढ़, सोनभद्र, शाहजहांपुर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मैनपुरी समेत कई जिलों के पुलिस अधिकारी शामिल हैं.

जारी तबादला आदेश के अनुसार, कुमार रणविजय सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक (नगर), मुरादाबाद से अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), आजमगढ़ भेजा गया है. अनूप कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक, मऊ से अपर पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र बनाया गया है. देवेंद्र सिंह को 39वीं वाहिनी पीएसी, मिर्जापुर में उपसेनानायक के पद से हटाकर अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), शाहजहांपुर की जिम्मेदारी दी गई है. इसी क्रम में इंदुप्रभा सिंह को एसीओ मुख्यालय, लखनऊ से अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ बनाया गया है.

इन-इन अफसरों का हुआ तबादला

अतुल कुमार चौबे को मुजफ्फरनगर में अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) से मथुरा में अपर पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) के पद पर भेजा गया है. ममता कुरील को अलीगढ़ में अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) से मुजफ्फरनगर में अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) बनाया गया है.वहीं, नितिन कुमार सिंह को 49वीं वाहिनी पीएसी, गौतमबुद्धनगर में उपसेनानायक से पीटीएस मुरादाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. श्रेष्ठा को एटीएस लखनऊ में अपर पुलिस अधीक्षक से 49वीं वाहिनी पीएसी, गौतमबुद्धनगर में उपसेनानायक बनाया गया है.

नवीना शुक्ला को एएनटीएफ, उत्तर प्रदेश लखनऊ में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) से एसीओ मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ भेजा गया है. इसके अलावा नवीन कुमार सिंह को पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में अपर पुलिस उपायुक्त से पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक/स्टाफ ऑफिसर के पद पर तैनाती दी गई है. विभा सिंह को पीटीएस मेरठ में अपर पुलिस अधीक्षक से छठी वाहिनी पीएसी, मेरठ में उपसेनानायक बनाया गया है.

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तबादला सूची में राघवेंद्र कुमार मिश्रा को बनाया छठी वाहिनी पीएसी

तबादला सूची में राघवेंद्र कुमार मिश्रा को छठी वाहिनी पीएसी, मेरठ से पांचवीं वाहिनी एसएसएफ, सहारनपुर में उपसेनानायक बनाया गया है. अरुण कुमार सिंह को यातायात निदेशालय, लखनऊ से आजमगढ़ में अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) भेजा गया है. डॉ. हृदेश कठेरिया को बदायूं में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) से यातायात निदेशालय, लखनऊ में अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. पंकज कुमार श्रीवास्तव को आजमगढ़ में अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) से मऊ में अपर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है.