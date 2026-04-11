UP में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट के बीच सियासी हलचल तेज, CM योगी-पंकज चौधरी की मुलाकात आज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom संगठन और सरकार में समन्वय पर होगी चर्चा.

उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में जल्द ही मंत्री मंडल में फेरबदल हो सकता है. पिछले काफी समय से कैबिनेट के विस्तार की चर्चा है, इसके साथ ही पार्टी संगठन को लेकर भी टीम का गठन होना है. इसी क्रम में आज प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाक़ात करेंगे. कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं, जबकि कुछ मजबूत लोगों को संगठन में भी भेजा जा सकता है.

इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि रविवार को राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी लखनऊ पहुंचेगे. यहां वे सीएम योगी के साथ और पंकज चौधरी से अलग-अलग मुलाक़ात करेंगे. यह दौरा मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही संगठन की रूपरेखा को लेकर भी है.

रविवार शाम दिल्ली जाएंगे पंकज चौधरी

पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय महासचिव से मुलाक़ात और मंत्रणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दिल्ली रवाना होंगे, जहां वे केन्द्रीय नेतृत्व से प्रदेश को लेकर चर्चा कर सकते हैं. इसका उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी को मजबूत करना है.

क्या-क्या हो सकता है ?

दरअसल यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी को अपनी नई टीम बनानी है, ताकि संगठन और सरकार में समन्वय बन सके. इसको लेकर मंथन होना है. इसके अलावा कैबिनेट में कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं. साथ ही कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं और कई को संगठन में भी भेजा जा सकता है. कुछ जिलों में जिलाध्यक्षों के साथ ही कई पदों पर नियुक्तियां होनी हैं.

माना जा रहा है इस बैठक के बाद जल्द ही केन्द्रीय नेतृत्व से मंजूरी के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा. साथ ही प्रदेश की नई टीम का भी ऐलान कर दिया जाएगा. वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातिगत और क्षेत्र के समीकरण को भी साधा जाना है. क्यूंकि चुनाव से कुछ महीने पहले पार्टी किसी भी नेता की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती.