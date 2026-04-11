हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट के बीच सियासी हलचल तेज, CM योगी-पंकज चौधरी की मुलाकात आज

UP में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट के बीच सियासी हलचल तेज, CM योगी-पंकज चौधरी की मुलाकात आज

BJP Cabinet Expansion: पंकज चौधरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाक़ात करेंगे. कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं, जबकि कुछ मजबूत लोगों को संगठन में भी भेजा जा सकता है.

By : विशाल पाण्डेय | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 11 Apr 2026 04:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • संगठन और सरकार में समन्वय पर होगी चर्चा.

उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार में जल्द ही मंत्री मंडल में फेरबदल हो सकता है. पिछले काफी समय से कैबिनेट के विस्तार की चर्चा है, इसके साथ ही पार्टी संगठन को लेकर भी टीम का गठन होना है. इसी क्रम में आज प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाक़ात करेंगे. कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं, जबकि कुछ मजबूत लोगों को संगठन में भी भेजा जा सकता है.

इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि रविवार को राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी लखनऊ पहुंचेगे. यहां वे सीएम योगी के साथ और पंकज चौधरी से अलग-अलग मुलाक़ात करेंगे. यह दौरा मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही संगठन की रूपरेखा को लेकर भी है.

रविवार शाम दिल्ली जाएंगे पंकज चौधरी

पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय महासचिव से मुलाक़ात और मंत्रणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दिल्ली रवाना होंगे, जहां वे केन्द्रीय नेतृत्व से प्रदेश को लेकर चर्चा कर सकते हैं. इसका उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी को मजबूत करना है.

क्या-क्या हो सकता है ?

दरअसल यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी को अपनी नई टीम बनानी है, ताकि संगठन और सरकार में समन्वय बन सके. इसको लेकर मंथन होना है. इसके अलावा कैबिनेट में कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं. साथ ही कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं और कई को संगठन में भी भेजा जा सकता है. कुछ जिलों में जिलाध्यक्षों के साथ ही कई पदों पर नियुक्तियां होनी हैं.

माना जा रहा है इस बैठक के बाद जल्द ही केन्द्रीय नेतृत्व से मंजूरी के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा. साथ ही प्रदेश की नई टीम का भी ऐलान कर दिया जाएगा. वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातिगत और क्षेत्र के समीकरण को भी साधा जाना है. क्यूंकि चुनाव से कुछ महीने पहले पार्टी किसी भी नेता की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती.

और पढ़ें

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
Read More
Published at : 11 Apr 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
Bjp Cabinet Expansion UP NEWS Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट के बीच सियासी हलचल तेज, CM योगी-पंकज चौधरी की मुलाकात आज
UP में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट के बीच सियासी हलचल तेज, CM योगी-पंकज चौधरी की मुलाकात आज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने बदला एक और नाम, अब रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा लखीमपुर खीरी का मियांपुर
CM योगी ने बदला एक और नाम, अब रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा लखीमपुर खीरी का मियांपुर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को अतीक अहमद जैसा अंजाम की धमकी के मामले में एक्शन, वाराणसी में केस दर्ज
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को अतीक अहमद जैसा अंजाम की धमकी के मामले में एक्शन, वाराणसी में केस दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद में SIR के बाद बड़ा बदलाव, 2.48 लाख वोट कटे, कई सीटों का बदला समीकरण!
मुरादाबाद में SIR के बाद बड़ा बदलाव, 2.48 लाख वोट कटे, कई सीटों का बदला समीकरण!
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने बदला एक और नाम, अब रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा लखीमपुर खीरी का मियांपुर
CM योगी ने बदला एक और नाम, अब रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा लखीमपुर खीरी का मियांपुर
आईपीएल 2026
SRH ने IPL 2026 में बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास
SRH ने IPL 2026 में बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास
इंडिया
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
बिजनेस
Explained: अंडरगारमेंट्स से लेकर मलाश्य के अंदर... जानें कहां-कहां सोना छिपाकर भारत लाया गया?
अंडरगारमेंट्स से लेकर मलाश्य के अंदर... जानें कहां-कहां सोना छिपाकर भारत लाया गया?
एग्रीकल्चर
बदलते मौसम में कहीं खो न जाए आम की मिठास, किसान कर सकते हैं ये 5 उपाय
बदलते मौसम में कहीं खो न जाए आम की मिठास, किसान कर सकते हैं ये 5 उपाय
ट्रेंडिंग
म्यूजिक स्कूल को आखिरी अलविदा, बम की आवाजों के बीच ईरानी शिक्षक ने बजाई इमोशनल धुन, वीडियो देख रो पड़े यूजर्स
म्यूजिक स्कूल को आखिरी अलविदा, बम की आवाजों के बीच ईरानी शिक्षक ने बजाई इमोशनल धुन, वीडियो देख रो पड़े यूजर्स
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
Embed widget