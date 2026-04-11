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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को अतीक अहमद जैसा अंजाम की धमकी के मामले में एक्शन, वाराणसी में केस दर्ज

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को अतीक अहमद जैसा अंजाम की धमकी के मामले में एक्शन, वाराणसी में केस दर्ज

Shankaracharya Threat Case: शिष्यों की तरफ से वाराणसी के भेलूपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. इस घटना को लेकर संत समाज में खासा आक्रोश है, सख्त कार्रवाई की मांग की गयी है.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 11 Apr 2026 03:55 PM (IST)
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  • शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को अतीक अहमद जैसी मौत की धमकी मिली.
  • शिष्यों ने अज्ञात के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज कराया.
  • गौ हत्या विरोधी यात्रा निकाल रहे शंकराचार्य को धमकी दी गई.
  • पुलिस आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही.

ज्योतिषपीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेशारानंद सरस्वती को अतीक अहमद की तरह मारने की धमकी का मामला तूल पकड़ गया है. जिसके बाद उनके शिष्यों की तरफ से वाराणसी के भेलूपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. धमकी देने वाले ने फोन पर गालियां देते हुए कहा था कि जैसे अतीक अहमद को मारा, वैसे ही तुम्हारा भी हाल होगा.

इस घटना को लेकर संत समाज में खासा आक्रोश है, जिसके चलते अब मुकदमा दर्ज करवा सख्त कार्रवाई की मांग की गयी है. अविमुक्तेशारानंद गौ-हत्या के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं. जल्द ही वे प्रदेश की अलग-अलग विधानसभाओं में भी यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल अप्रैल के पहले सप्ताह में ही ज्योतिषमठ के अधिकारिक नंबर पर एक अज्ञात मोबाइल नम्बर से धमकी दी गयी. जिसमें बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा गया कि शंकराचार्य का हश्र अतीक अहमद जैसा होगा. इसके अलावा गाली-गलौच भी की. स्वामी अविमुक्तेशारानंद इस समय ‘गौ माता राष्ट्र माता’ अभियान चला रहे हैं. जिसमें वे अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

भेलूपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुधीर कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शंकराचार्य के शिष्यों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. अज्ञात आरोपी की पहचान करने और गिरफ्तारी के लिए छानबीन तेज कर दी गई है. पुलिस ने प्राथमिकता के आधार पर जांच शुरू कर दी है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.

संत समाज में आक्रोश

शंकराचार्य को धमकी की खबर मिलने के बाद इस पर साधू संतों ने नाराजगी जाहिर की है और सुरक्षा की मांग उठाई है. उधर शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने इस पर चिंता जाहिर की है और कहा कि सनातन परंपरा के प्रमुख संत को इस तरह से धमकी मिलना करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ है.

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Published at : 11 Apr 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Shankaracharya Avimukteshwaranand VARANASI NEWS
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