यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज, सीएम योगी जल्द जाएंगे दिल्ली, आलाकमान लगाएगा मुहर

उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज हो गईं हैं. सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद यूपी में विस्तार पर फैसला संभव है. जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता दिल्ली दौरे पर जाएंगे. जिसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है.

कुछ दिनों पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दोनों डिप्टी सीएम से लखनऊ में अलग अलग मुलाकात भी की थी. इसके अलावा क्षेत्रवार दौरा कर ज़मीनी रिपोर्ट तैयार की थी. यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल ने मौजूदा मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट तैयार की है.

आलाकमान लगाएगा अंतिम मुहर

यूपी बीजेपी कोर ग्रुप नए पुराने नामों पर मंथन करेगा, जिसके बाद ये रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजी जाएगी और अंतिम मुहर आलाकमान लगाएगा. इस समय योगी कैबिनेट में छह मंत्रीपद खाली हैं. कयास है कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है और कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है.

70 फीसदी मंत्रियों के कट सकते हैं नाम

दावा है कि इस बार योगी कैबिनेट में बड़े स्तर पर फेरबदल किया जा सकता है. जिसके तहत 70 फ़ीसद तक मंत्री बदले जा सकते हैं. इनमें ज़्यादातर वो चेहरे हैं जो 2017 और 2022 में दोनों सरकारों में मंत्री रहे और बीते 8-9 सालों से मंत्री पदों पर बने हुए हैं. इनमें से कुछ बड़े चेहरों को छोड़कर बाकी सभी को बदला जा सकता है.

बीजेपी इस बार सपा के पीडीए फॉर्मूले की काट के आधार पर नए चेहरों को लेकर फैसला ले सकती हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसकी वजह से पार्टी को काफी नुक़सान उठाना पड़ा था. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी कुर्मी समाज से आते हैं ऐसे में 2-3 चेहरे कुर्मी समाज से भी होने के कयास लग सकते हैं.

इन नेताओं को मिल सकता है मंत्रिमंडल में मौका

सूत्रों के मुताबिक मंत्री पद की रेस में सबसे पहला नाम नोएडा से विधायक पंकज सिंह का है. इनके अलावा दादरी विधायक तेजपाल नागर को भी मौका मिल सकता है. वहीं साध्वी निरंजन ज्योति, भूपेंद्र सिंह चौधरी, पूजा पाल, मनोज पांडेय, अशोक कटारिया, राम रतन कुशवाहा, कृष्णा पासवान और पद्मसेन चौधरी के नाम की भी चर्चा हो रही है.

इनपुट- विशाल पांडेय

