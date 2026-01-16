'अमेरिका दुनिया का गुंडा या डकैत है क्या?' ईरान के प्रदर्शनों पर भड़का एसटी हसन का गुस्सा

ईरान और अमेरिका से बीच बढ़ते तनाव पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉ एस टी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अमेरिका पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या वो दुनिया का गुंडा या डकैत है जो पूरी दुनिया ट्रंप के नियमों के हिसाब से काम करेगी. उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया को अमेरिका का बहिष्कार करना चाहिए था, चाहे कितना ही नुक़सान उठाना पड़े.

सपा नेता एसटी हसन ने ईरान में बढ़ता तनाव पर कहा कि क्या अब पूरी दुनिया अमेरिका के ट्रम्प रूल के तहत काम करेगी? पूरी दुनिया खामोश क्यूँ हैं? वह हम पर रूस से तेल खरीदने और ईरान से कारोबार करने पर 75% तक टैरिफ लगा रहा है उसे ये अधिकार किसने दे दिया?

सपा नेता ने अमेरिका पर साधा निशाना

एसटी हसन ने सवाल किया कि क्या दुनिया में तानाशाही चल रही है लोकतंत्र नहीं बचा है. जो अब पूरी दुनिया ट्रम्प के अंडर एक रूल में काम करेगी. इस वक़्त तो पूरी दुनिया को अमेरिका का बहिष्कार करना चाहिए था, चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े ताकि अमेरिका को अपनी औकात का अंदाजा हो जाये.

सपा नेता ने ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका का हाथ बताया और कहा कि ईरान में इतनी आसानी से तख्ता पलट नहीं हो सकता. अमेरिका वहां के लोगो को इस्लाम से दूर कर वहां आर्यन या रजा शाह पहलवी के खानदान को वापस लाना चाहता है. ऐसे में अगर 5-10 प्रतिशत लोग अमेरिका के बहकावे में आ भी रहे हैं तो उस से वहां कुछ नहीं होगा.

भारत को ऐसे में इंसाफ का साथ देना चाहिए और अमेरिका पर कोई भरोसा न करे क्योंकि अगर हमारे पास भी तेल या सोने का भंडार होता तो अमेरिका हमारा हाल भी वेनेजुएला जैसा ही करता इसलिए हमारी गरीबी हमारे लिए वरदान है.

चीन के नेताओं से मुलाक़ात पर ये कहा

पिछले दिनों बीजेपी कार्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की बीजेपी नेताओं से बैठक पर एसटी हसन ने कहा कि भाजपा वाले बताएं कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी और उनसे किन मुद्दों पर बात हुई? चीन तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं टिकता है लेकिन, चीन एक परमाणु शक्ति देश है. जिससे हमें कहीं न कहीं खतरा बना हुआ है.

अनुज चौधरी मामले पर दिया जवाब

संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी सहित 15-20 पुलिस वालों पर कोर्ट के आदेश के बाद भी केस दर्ज नहीं हुआ, इस पर एसटी हसन ने कहा कि हमें उम्मीद है की कानून अपना काम करेगा और आरोपियों को सजा दिलाएगा और जिन पर जुल्म हुआ है उन्हें इंसाफ मिलेगा. हमारी सरकार को चाहिए की मुसलमानों का दिल दुखाना छोड़े और एकतरफा कार्यवाही को बंद करे.