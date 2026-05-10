'अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए मंत्रिमंडल...', योगी सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला

उत्तर प्रदेश में होने जा रहे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने कहा कि योगी सरकार पिछले 10 साल में प्रदेश के विकास के लिए कुछ खास नहीं कर पाई. उन्होंने आरोप लगाया कि अब विदाई के समय सरकार अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार कर रही है.

अंशू अवस्थी ने कहा कि पहले से ही सरकार का मंत्रिमंडल काफी बड़ा है, इसके बावजूद विस्तार किया जा रहा है. उनके मुताबिक इसका मकसद जनता की भलाई नहीं बल्कि भाजपा नेताओं को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाना है.

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उन्होंने कहा, “अब बिदाई के समय जेम्बोजेट मंत्रिमंडल होने के बावजूद अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा.”

'टैक्स के पैसे की बर्बादी'

कांग्रेस प्रवक्ता ने मंत्रिमंडल विस्तार को जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी बताया. उन्होंने कहा कि सरकार को पहले अपने मंत्रियों के काम का हिसाब देना चाहिए. अंशू अवस्थी ने मांग की कि सरकार श्वेतपत्र जारी करे और बताए कि पिछले 10 सालों में मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या काम किया और उन पर कितना खर्च किया गया.

उन्होंने कहा, “मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने के लिए है, जो आम जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा है. उसको उन मंत्रियों पर लुटाया जा रहा है.”

पंचायत चुनाव और कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल

अंशू अवस्थी ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि पहले पंचायत चुनाव कराए जाते और उसके बाद विधानसभा चुनाव कराए जाते. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं किया.

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उन्होंने कहा, “अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज के लोगों पर सरकार ने प्रतिशोध की भावना से बुलडोजर की कार्रवाई की और मुख्यमंत्री के सजाती अपराधी सरेआम खुले घूम रहे हैं तो ऐसे समय में मंत्रिमंडल विस्तार का कोई औचित्य नहीं बनता.”

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब भाजपा सरकार से नाराज है और बदलाव चाहती है. उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार से जनता की नाराजगी और बढ़ेगी. अंशू अवस्थी ने कहा, “उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी की विदाई के लिए तैयार बैठी है.”