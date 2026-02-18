हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board Exam 2026: वाराणसी में स्पेशल कंट्रोल रूम से होगी निगरानी, 117 परीक्षा केंद्रों पर पैनी नजर

UP Board Exam 2026: वाराणसी में स्पेशल कंट्रोल रूम से होगी निगरानी, 117 परीक्षा केंद्रों पर पैनी नजर

Varanasi News: वाराणसी के क्वींस कॉलेज में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को सकुशल और पारदर्शी व्यवस्था के तहत संपन्न करने के लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है. इसी से पूरे जनपद में नजर रहेगी.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Updated at : 18 Feb 2026 08:41 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है. वाराणसी जनपद में इसको लेकर विशेष तैयारी की गई है. वाराणसी जनपद के क्वींस कॉलेज में एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से जनपद के सभी 117 परीक्षा केंद्र पर पैनी नजर रखी जाएगी. इस कंट्रोल रूम के अलग-अलग मॉनिटर और कैमरे के माध्यम से कक्षाओं और स्ट्रांग रूम में होने वाली हर गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा है. 

एबीपी लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी के क्वींस कॉलेज में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को सकुशल और पारदर्शी व्यवस्था के तहत संपन्न करने के लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है. इस कंट्रोल रूम से ही जनपद के सभी 117 परीक्षा केंद्र पर पैनी नजर रखी जाएगी. वाराणसी मंडल में करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. सुबह और शाम के पाली में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्रमशः की परीक्षा निर्धारित की गई है. 

कड़ी निगरानी के बीच होगी परीक्षा

शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की बैठकों के बाद बोर्ड परीक्षा की तैयारी को पूरा कर लिया गया. जनपद के हर एक परीक्षा केंद्र पर कड़ी निगरानी, चेकिंग और नियम के तहत यूपी बोर्ड की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी. परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को भी सभी नियमों का पालन करने के साथ-साथ संयम और धैर्य के साथ परीक्षा में शामिल होने की सलाह दी गई है. 

सचल लगातार करेंगे गश्त-परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस तैनात 

कंट्रोल रूम के साथ ही सभी जिलों में सचल दस्तों का भी गठन किया गया है. जो जिला विद्यालय निरीक्षक की निगरानी में परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे. बोर्ड परीक्षा में नकल या किसी भी प्रकार की लापरवाही को लेकर प्रशासन बेहद सख्त है. इसके साथ ही सभी केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल व परीक्षार्थियों के लिए समुचित इंतजाम किए गए हैं.

Published at : 18 Feb 2026 08:41 AM (IST)
