मुजफ्फरनगर पुलिस ने पकड़ा 15 लाख किलो यूरिया का काला खेल, 8 तस्कर गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय यूरिया तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है. ‘ऑपरेशन किसान प्रहरी’ के तहत थाना जानसठ पुलिस और एसओजी देहात की संयुक्त टीम ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तस्करों के पास से 454 कट्टे यानी 20,430 किलोग्राम सरकारी अनुदानित यूरिया बरामद किया है. जब्त यूरिया, वाहन और फर्जी बिलों की कुल कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी गई है.

पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाली यूरिया को भोपा क्षेत्र के तीन खाद विक्रेताओं से ऊंचे दामों पर खरीदता था. फिर फर्जी बिल बनाकर पिकअप और कैंटर से यूरिया को यमुनानगर, हरियाणा पहुंचाया जाता था. वहां से इसे प्लाईवुड फैक्टरियों में महंगे दामों पर बेचा जाता था.

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पूछताछ में सामने आया कि इंडस्ट्रियल ग्रेड यूरिया से ग्लू बनाने की लागत 80-100 रुपये प्रति किलो आती है, जबकि सब्सिडी वाला यूरिया इस्तेमाल करने पर लागत मात्र 5-6 रुपये किलो पड़ती है. इसी लालच में गिरोह सक्रिय था.

यूरिया के 454 कट्टे पुलिस ने किया बरामद

पुलिस के अनुसार, दिनांक 01 जून की रात कवाल पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक हुंडई ऑरा कार, एक कैंटर और दो पिकअप गाड़ियों को रोका. ऑरा कार में सवार आरोपी आगे-आगे रेकी कर रहे थे. वाहनों से HURL, KRIBHCO और RCF मार्का के 454 यूरिया कट्टे बरामद हुए. मौके पर मौजूद जिला कृषि अधिकारी ने तीनों बिल फर्जी बताए.

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15.12 लाख किलोग्राम अनुदानित यूरिया की कालाबाजारी

जांच में खुलासा हुआ कि पिछले 6 महीने में गिरोह ने करीब 15.12 लाख किलोग्राम अनुदानित यूरिया की कालाबाजारी की. गिरफ्तार आरोपियों में सहारनपुर, यमुनानगर और मुजफ्फरनगर के 8 लोग शामिल हैं. भोपा के तीन खाद विक्रेता सौरभ उर्फ हिमांशु, रोहन उर्फ प्रियांशु और सूर्य प्रताप उर्फ तुषार भी गिरफ्तार किए गए हैं.

खुलासा करने वाली टीम को नकद पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने सराहनीय कार्य के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया है. आरोपियों पर BNS की धाराओं और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना जानसठ में मुकदमा दर्ज किया गया है. अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

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