भदोही में UP बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, नकल पर लगाम लगाने के लिए किए कड़े इंतजाम

यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर भदोही जिले से बड़ी तैयारी की खबर है. जिला प्रशासन ने परीक्षा को नकल-विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक इंतजाम पूरे कर लिए हैं. परीक्षार्थियों की संख्या से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक हर स्तर पर सख्त निगरानी की जा रही है.

डीएम शैलेष कुमार ने बताया कि वर्ष 2026 में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट मिलाकर कुल 55,688 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे और नकल-विहीन परीक्षा के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि परीक्षा में व्यवधान डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा अभिभावकों और विद्यार्थियों से शांतिपूर्ण सहयोग की अपील की है.

55,688 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में होंगे शामिल

भदोही जिले (UP Board District Code: 88) में इस वर्ष कुल 55,688 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे. इनमें हाईस्कूल के 27,545 (13,840 छात्र, 13,705 छात्राएं) और इंटरमीडिएट के 28,143 (14,293 छात्र, 13,850 छात्राएं) परीक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना हैं.

जिले में बनाए गए 94 परीक्षा केंद्र

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिले में कुल 94 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 3 राजकीय, 22 अनुदानित और 69 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं. परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से 12 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी. प्रथम पाली सुबह 08:30 से 11:45 तक और द्वितीय पाली दोपहर 02:00 से 05:15 तक चलेगी.

सीसीटीवी से होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी

डीएम शैलेष कुमार ने बताया कि नकल-विहीन परीक्षा की निगरानी व्यवस्था के तहत सभी केंद्रों को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के जिला कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के माध्यम से जोड़ा गया है. साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की सक्रियता, वॉयस रिकॉर्डर, कक्ष निरीक्षक, पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई और विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है. सुरक्षा और निगरानी के लिए 6 सचल दल, 3 जोनल मजिस्ट्रेट, 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 94 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 94 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक तैनात किए गए हैं.

जिलाधिकारी ने बताया कि यूपी बोर्ड सचिव के निर्देशानुसार जेंडर या विषय कोड में त्रुटि वाले परीक्षार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. छात्राओं को स्वकेंद्र सुविधा दी जा रही है और जिन छात्रों के डाटा में त्रुटि है, उनके परीक्षा केंद्र में संशोधन कर उन्हें यथासंभव सात किलोमीटर की परिधि में परीक्षा दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. उन्होंने बताया कि यह समस्या पूरे प्रदेश में सामने आई है, जबकि भदोही जिले में अब तक केवल 4 परीक्षार्थियों के जेंडर या कोड में त्रुटि की सूचना मिली है.

परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है और फोटोकॉपी, साइबर कैफे एवं कोचिंग संस्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. उन्होंने अभिभावकों एवं विद्यार्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा को शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने में सहयोग करें और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें.