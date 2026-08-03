शामली: कांवड़ियों का स्वागत, DM-SP ने की पुष्पवर्षा

उत्तर प्रदेश के शामली में हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह-जगह कांवड़ सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल परिवार की ओर से एक भव्य कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया.

ग्लोबल शांति हॉस्पिटल परिवार की ओर से पावर शिविर का उद्घाटन डी एम आलोक यादव वह एसपी शामली एमपी सिंह ने किया. दीप प्रज्ज्वलन के साथ ही विधिवत रूप से कांवड़ सेवा शिविर की शुरुआत हुई. इस दौरान अस्पताल प्रबंधन कुशांक चौहान और शिविर आयोजकों ने दोनों अधिकारियों का स्वागत किया.

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व्यवस्थाओं का लिया जायजा

उद्घाटन के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शिविर का निरीक्षण किया तथा वहां उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने शिवभक्त कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया. अधिकारियों के इस स्वागत से कांवड़ियों में विशेष उत्साह देखने को मिला. कांवड़ियों ने भी 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष के साथ अपनी आस्था व्यक्त की.

शिविर में कांवड़ियों के लिए भोजन, शुद्ध पेयजल, प्राथमिक उपचार, विश्राम और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. आयोजकों का कहना है कि सावन माह में कांवड़ियों की सेवा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है और पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा निरंतर जारी रहेगी.

कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने का दावा

जिलाधिकारी आलोक यादव ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सकुशल और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. वहीं पुलिस अधीक्षक एन.पी. सिंह ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा गया है और कांवड़ मार्ग पर लगातार पुलिस बल तैनात है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल परिवार द्वारा आयोजित इस सेवा शिविर की स्थानीय लोगों और कांवड़ियों ने सराहना की. आस्था, सेवा और सामाजिक सहयोग का यह संगम कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए राहत और सुविधा का केंद्र बना हुआ है.

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