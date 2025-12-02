उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फिरोजाबाद जनपद में परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है. बोर्ड ने बीते रविवार रात परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है. जनपद फिरोजाबाद में इस बार 95 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इन परीक्षा केंद्रों पर लगभग 70000 परीक्षार्थी परीक्षाएं देंगे.

इस बार फिरोजाबाद जनपद में परीक्षार्थियों की संख्या में कमी आई है पिछली वर्ष 2025 के बोर्ड एग्जाम में 74000 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे और 107 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे लेकिन इस बार छात्र संख्या लगभग 4000 घटी है इस बार 70845 छात्र-छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे यह परीक्षा 95 केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी . पिछले वर्ष की तुलना में 12 परीक्षा केंद्र भी कम किए गए हैं.

परीक्षकों को जारी किये गए निर्देश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पिछले वर्ष की तरह इस बार भी परीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं प्रयोगात्मक परीक्षा लेने वाले परीक्षक अब सेल्फी लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऐप पर अपलोड करेंगे और परीक्षा केंद्र के भीतर से ही प्रयोगात्मक परीक्षा के नंबर परीक्षार्थियों को देंगे. हालांकि, अभी प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथि निर्धारित नहीं की गई है. जानकारी के मुताबिक जल्द ही प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि बोर्ड द्वारा घोषित कर सूची भेजी जाएगी.

जिले में बनाए गए 95 परीक्षा केंद्र

फिरोजाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी की जा रहीं हैं. इस बार बोर्ड द्वारा 95 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पिछले वर्ष 107 विद्यालय परीक्षा केंद्र बने थे लेकिन इस बार छात्र संख्या 4 000 घाटी है जिसके चलते परीक्षा केंद्र भी 12 कम हुए हैं गौरतलब है 2025 की बोर्ड परीक्षा में फिरोजाबाद जनपद से 74000 परीक्षयों ने परीक्षा दी थी.

कहां कितने बनाए गए परीक्षा केंद्र?

जिला विद्यालय निरीक्षक के मुताबिक बनाए गए 95 परीक्षा केंद्रों में 48 परीक्षा केंद्र सहायता प्राप्त विद्यालय हैं जब 37 विद्यालय वित्तविहीन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं . इनमें फिरोजाबाद सदर तहसील में 29 टूंडला में 13 शिकोहाबाद में 17 सिरसागंज में 16 और जसराना तहसील में 20 परीक्षा केंद्र चयनित किए गए हैं इन परीक्षा केदो पर 70845 छात्र-छात्राएं परीक्षाएं देंगे.

इस बार हाई स्कूल अर्थात 10th की परीक्षा में 36622 छात्र-छात्रा में शामिल होंगे इनमें से 20031 छात्र होंगे जब 16589 बालिकाएं परीक्षा देंगे, जबकि इस बार हाई स्कूल की परीक्षा में दो ट्रांसजेंडर भी सम्मिलित होंगे. इंटरमीडिएट की परीक्षा में 34223 छात्र-छात्राएं सम्मिलित होंगे, जिसमें 18924 छात्र और 15299 छात्राएं परीक्षा देंगी.

सीसीटीवी से होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी

जिला विद्यालय निरीक्षक धीरज कुमार ने बताया की पूर्व की भांति अपनी सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरा के जरिए की जायोगी. इसके लिए जिला पंचायत भवन में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जो कि कंप्यूटर्स से कनेक्ट रहेगा सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव फीडिंग लगातार की जाएगी किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो इसलिए परीक्षा के दौरान 3 घंटे लगातार जनरेटर के जरिए विद्युत व्यवस्था की गई है.