यूपी BJP को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष, लखनऊ में भव्य कार्यक्रम में किया जाएगा नाम का ऐलान

भारतीय जनता पार्टी (BJP) 14 दिसंबर, रविवार को उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करने जा रही है. यह घोषणा लखनऊ के आशियाना स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से होगी, जहां 5000 से अधिक लोगों की मौजूदगी प्रस्तावित है. यह आयोजन न केवल संगठनात्मक फैसला होगा, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की एकजुटता और ताकत का बड़ा संदेश भी देगा.

प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के मौके पर BJP ने प्रदेशभर से संगठन और सरकार से जुड़े नेताओं को आमंत्रित किया है. कार्यक्रम में सभी जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष और सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे. इसके साथ ही पार्टी के सभी सांसद, मौजूदा विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जनप्रतिनिधि और प्रमुख पदाधिकारी भी लखनऊ पहुंचेंगे. इतने बड़े स्तर पर सहभागिता का मकसद संगठन की मजबूती दिखाना और नेतृत्व परिवर्तन को उत्सव के रूप में प्रस्तुत करना है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक आयोजन को पूरी तरह अनुशासित और सुव्यवस्थित रखने की तैयारी की गई है.

प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया और समय सारिणी

करीब एक साल से BJP में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लगने जा रहा है. पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है. 13 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 13 दिसंबर को लखनऊ पहुंचेंगे. दोपहर 1 से 2 बजे के बीच नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जबकि शाम तक नामांकन वापसी का समय निर्धारित किया गया है. इसके बाद 14 दिसंबर को वैध नामांकन करने वाले उम्मीदवारों में से नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा.

केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता और रणनीतिक बैठकें

प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है. इसी क्रम में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी. एल. संतोष शुक्रवार को दिल्ली से लखनऊ पहुंचे. लखनऊ पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले भारती भवन जाकर कुछ नेताओं से मुलाकात की. इसके बाद मुख्यमंत्री आवास जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा की और फिर पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे. पार्टी दफ्तर में उन्होंने प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ संभावित नामों और चुनावी प्रक्रिया पर विस्तार से विचार-विमर्श किया. बैठक में 14 दिसंबर के कार्यक्रम की तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया गया. इसके बाद बी. एल. संतोष दिल्ली के लिए रवाना हो गए. पार्टी के भीतर इस पूरी कवायद को संगठनात्मक संतुलन और आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.