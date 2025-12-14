UP बीजेपी को मिला नया अध्यक्ष, पंकज चौधरी के लिए क्या कुछ बोले CM योगी?

उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है. पार्टी आलाकमान की ओर से रविवार (14 दिसंबर) को केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी को सूबे की कमान सौंपी गई है. पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ की प्रतिक्रिया आई है. सीएम योगी ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत किया है.

सीएम योगी ने कहा कि पकंज चौधरी का स्वागत करते है अभिनंदन करते है. नए दायित्व का कार्य हम सबके सामने चुनौती के तौर पर है. इस दौरन सीएम ने कहा कि अब तक भूपेन्द्र चौधरी हर एक प्रोग्राम को गति प्रदान कर रहे थे.