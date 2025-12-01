यूपी में बिजली उपोभक्ताओं के लिए आज से शुरू हुई खास योजना, बिल पर ब्याज में 100% की है छूट

उत्तर प्रदेश में आज सोमवार (1 दिसबंर) से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है. यूपी सरकार के निर्देश पर 90 दिनों के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 शुरू हो रही है, इस स्कीम के बिजली के बकाएदारों को बंपर छूट देने की तैयारी की गई है. जिसमें बिजली बिल पर ब्याज में 100 फीसद छूट के साथ मूलधन पर भी राहत दी जाएगी.

बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी. इस योजना के पात्र घरेलू और कमर्शियल दोनों उपभोक्ता होंगे. जिसमें 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता और 1 किलोवाट तक के दुकानदार उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है. इसमें आसान किश्तों में बिल चुकाने की सुविधा भी दी जाएगी.

बिजली बिल में बड़ी राहत की योजना

इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बोझ से राहत देना है. ताकि वे आसान व सरल तरीके से बिजली से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सके. इस योजना में बिजली बिलों पर ब्याज में सौ फीसद छूट के साथ मूलधन में 25 फ़ीसद तक की भारी छूट दी जाएगी.

बिजली बिल के ब्याज पर 100 तक छूट

इसके अलावा सरचार्ज/ब्याज में 100 फ़ीसद तक छूट और बिजली बिल को छोटी-छोटी आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा की व्यवस्था भी कई गई है. बढ़े हुए बिलों को औसत खपत के हिसाब से सिस्टम द्वारा अपने आप कम करने की सुविधा और सभी प्रकार की बिजली चोरी मामलों में भी राहत व मुकदमों से छुटकारा दिए जाने का प्रावधान है.

ऐसे कराएं पंजीकरण

इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पहले अपनी रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये देना होगा, ये राशि आपके बिल में समायोजित कर दी जाएगी. उपभोक्ता अपना पंजीकरण www.uppcl.org या UPPCL Consumer App के जरिए, विभागीय दफ्तर, फिनटेक एजेंट, मीटर रीडर या जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा 1912 पर फोन कर ज्यादा जानकारी ली जा सकती है.

