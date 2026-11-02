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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपीः योजनाओं का लाभ पाकर खिले लाभार्थियों के चेहरे, CM योगी का जताया आभार

यूपीः योजनाओं का लाभ पाकर खिले लाभार्थियों के चेहरे, CM योगी का जताया आभार

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोंडा में गौरा और मनकापुर विधानसभा क्षेत्र के कई लाभार्थियों को विकास परियोजनाओं से लाभान्वित करने के साथ सम्मानित किया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 02 Nov 2026 05:58 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोंडा में गौरा और मनकापुर विधानसभा क्षेत्र के कई लाभार्थियों को विकास परियोजनाओं से लाभान्वित करने के साथ सम्मानित किया. मुख्यमंत्री से सम्मान पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे. सभी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को मंच से योजनाओं के तहत सहायता राशि, आवास की चाभी और अन्य स्वीकृति पत्र देकर सम्मानित किया. इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, डेमो कार्ड और उपहार प्रदान किए गए. लाभार्थियों ने सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया.

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आयुष्मान कार्ड का डेमो देकर लाभार्थी को किया सम्मानित

इस दौरान आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी राम प्रताप को आयुष्मान कार्ड का डेमो देकर सम्मानित किया गया. राम प्रताप ने कहा कि मुख्यमंत्री के हाथों आयुष्मान कार्ड मिलना एक सपने के सच होने जैसा है. इस कार्ड से उन्हें पूरे परिवार की स्वास्थ्य की गारंटी मिली है. अब इलाज की कोई चिंता नहीं रहेगी. 

वहीं,  मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के तहत संगीता को 85 हजार रुपये का डेमो चेक प्रदान किया गया. उन्होंने इस मदद के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया. कहा कि इस तरह की मदद हमें संबल देती है. वहीं, घनश्याम को आवास की चाभी सौंपी गई. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की वजह से उन्हें पक्की छत मिल सकी है. परिवार अब सुरक्षित ढंग से रह सकेगा. 

रेनू वर्मा को 12 करोड़ रुपये का डेमो चेक

आजीविका मिशन के तहत रेनू वर्मा को 12 करोड़ रुपये का डेमो चेक दिया गया. उन्होंने कहा कि इस धनराशि से समूह को आगे ले जाने में बड़ी मदद मिलेगी. वहीं,  मीना को भी आवास की डेमो चाभी मिली. झिनकना देवी को दो लाख रुपये की सहायता का लाभ दिया गया.

वहीं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बीनू पांडेय को एक लाख 19 हजार रुपये का डेमो चेक देकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया. मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना के तहत निर्मला देवी को 50 हजार रुपये की सहायता का चेक प्रदान किया गया.

मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत सम्मानित

वहीं, मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत रामतीर्थ को सम्मानित किया गया. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थी मुस्ताक अहमद को पांच लाख 60 हजार रुपये का डेमो चेक दिया गया. इसके अलावा लकी सिंह को स्टडी टेबल देकर शिक्षा के प्रति उनका उत्साह बढ़ाया गया.

इन योजनाओं का लाभ पाकर लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं जरूरतमंदों को आर्थिक संबल देने के साथ ही आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रही हैं. लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है.

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Published at : 02 Nov 2026 05:58 PM (IST)
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