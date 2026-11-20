उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उन्होंने उत्तराखंड के पौड़ी स्थित पैतृक गांव पंचूर में अंतिम सांस ली. जिस वक्त उनकी मां का निधन हुआ, उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एक सरकारी कार्यक्रम में व्यस्त थे. इस ख़बर की जानकारी मिलते है सीएम योगी के शुभचिंतकों में शोक की पसर गया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब ये सूचना मिली तब वो लखनऊ में युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम में शामिल थे. इस दौरान वह युवाओं को टैबलेट वितरण कर रहे थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को अपनी मां के निधन की जानकारी नहीं थी. विकास और जनकल्याण से जुड़े सरकारी कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री के जीवन में यह बेहद भावुक कर देने वाला पल रहा.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया शोक

सीएम योगी की मां के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है. उन्होंने कहा- 'उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की पूज्य माताजी श्रीमती सावित्री देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है.

माँ का स्नेह, आशीर्वाद और ममता जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है. उनका जाना परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है. बाबा केदार से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा माननीय योगी जी सहित समस्त शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.'

बता दें कि सीएम योगी के परिवार में सात भाई बहन हैं. सीएम योगी चार भाइयों और तीन बहनों में से दूसरे नंबर के हैं. योगी आदित्यनाथ का परिवार उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में ही रहता है. उनके पिता स्वर्गीय आनन्द सिंह बिष्ट वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर थे, जिनका 20 अप्रैल 2020 को निधन हो गया था.