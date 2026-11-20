समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंडा में राजा भैया द्वारा पंडित धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा कराए जाने के लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रशासन इतना प्रभावहीन हो गया है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण को आपत्तिजनक शब्द कहने वाले के कार्यक्रम तक को नहीं रुकवा पा रहे हैं. अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कहीं ऐसा न हो कि अगले कार्यक्रम में वो ख़ुद ही दंडवत् प्रणाम करते दिखाई दें.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धीरेंद्र शास्त्री का नाम लिए योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ⁠'ये तो इतने प्रभावहीन हो चुके हैं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण को अपशब्द कहनेवालों दूसरे राज्यों से आये हुए एक दुष्मुखी के कार्यक्रम तक नहीं रुकवा पा रहे हैं, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है.

ये तो किसी के ‘लघु-बंधु’ के सामने इतने नतमस्तक हैं कि उनके किसी अगले कार्यक्रम में दंडवत् प्रणाम करते न मिल जाएं. कोई बाहर से आकर इनको मंचों से सरेआम चुनौती-सी दे रहा है लेकिन ये बेचारे किसी बलहीन जैसे लाचार-असहाय हो गये हैं.

गोरखपुर में बच्चे की मौत के मामले में योगी सरकार का एक्शन, साधु यादव हाउस अरेस्ट

चंदा चोरी से लेकर महाकुंभ का किया जिक्र

सपा अध्यक्ष ने अपनी पोस्ट में राम मंदिर में चंदा चोरी करने से लेकर वाराणसी में बुलडोज़र एक्शन और महाकुंभ के दौरान बटुकों के साथ मारपीट की घटना का भी जिक्र कर सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा लोग इनके अधर्मी व्यवहार और झूठ बोलने की आदत से परेशान हैं.

अखिलेश यादव ने लिखा- 'धर्म-प्रधान लोग अयोध्या के राम मंदिर में चोरी करनेवालों को बचाने के लिए, इनके द्वारा झूठी क्लीन चिट दिये जाने के कारण इनके इस अधर्मी व्यवहार से बेहद निराश-ख़फ़ा हैं. साथ ही काशी में राजमाता देवी अहिल्याबाई जी की शिवलिंग हाथ में ली हुई प्रतिमा के अपमान व मणिकर्णिका घाट के पौराणिक महत्व पर चोट करने व महाकुंभ में शंकराचार्य जी और बटुक के अपमान तथा महाकुंभ के महा-भ्रष्टाचार व महाकुंभ में इनकी दुर्व्यवस्था के कारण मारे गये लोगों के मामले में झूठ बोलने से भी आक्रोशित हैं. मृतकों के बारे में झूठ बोलने की इनकी आदत बहुत पुरानी है.

अब इनका साथ देने के लिए बचा ही कौन है सिवाय 2 करोड़ से भी अधिक के प्रतिदिन के झूठे प्रचार के. ये अपनों के ही निशाने पर हैं और जनता द्वारा पूरी तरह बहिष्कृत किये जा चुके हैं.

बेहद कमज़ोर हो चुके ये मुख्यमंत्री जी जाते-जाते अब लोगों को सता रहे हैं. इसका मतलब साफ़ है कि अपने झूठ पकड़े जाने की खिसियाहट मिटा रहे हैं और वो हमेशा के लिए जा रहे हैं, साथ ही भविष्य में अपने किये की सज़ा पाने के बारे में सोच-सोचकर घबरा रहे हैं.'

धीरेंद्र शास्त्री ने भी दिया अखिलेश को जवाब

अखिलेश यादव ने जहा बाबा बागेश्वर को दूसरे राज्य से आया बताया तो धीरेंद्र शास्त्री ने भी उन पर पलटवार किया है. कुंडा में रामकथा और बाबा बागेश्वर को घुसने नहीं देने वाले सपा अध्यक्ष के बयान पर उन्होंने कहा कि कुंडा में रामकथा बहुत दिव्य हुई लेकिन जो लोग कथा रोकना चाहते थे उनकी ठठरी बंध गई.