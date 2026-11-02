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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAMU छात्रसंघ चुनाव में लड़कियां नहीं दे सकतीं वोट! 4,000 छात्राओं वाले मामले का क्या है सच?

AMU छात्रसंघ चुनाव में लड़कियां नहीं दे सकतीं वोट! 4,000 छात्राओं वाले मामले का क्या है सच?

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 8 साल के लंबे इंतजार के बाद 5 नवंबर को छात्रसंघ चुनाव होने हैं. चुनाव से पहले विमेंस कॉलेज की छात्राओं का वोटिंग अधिकार कैंपस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया.

Written By : प्रदीप कुमार, खालिक अंसारी, अलीगढ़ |  Updated at : 02 Nov 2026 05:21 PM (IST)
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 8 साल के लंबे इंतजार के बाद 5 नवंबर को छात्रसंघ चुनाव होने जा रहे हैं. चुनाव से ठीक पहले विमेंस कॉलेज की छात्राओं का वोटिंग अधिकार कैंपस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया. करीब 4 हजार छात्राएं दोहरे मतदान की मांग को लेकर विरोध में हैं. वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस खबर को पूरी तरह भ्रामक बताया है.

दरअसल, AMU के विमेंस कॉलेज की छात्राएं सिर्फ अपने कॉलेज की यूनियन यानी WCSU - विमेंस कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन में ही वोट डाल सकती हैं. उन्हें मुख्य यूनिवर्सिटी की यूनियन AMUSU के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है. छात्राओं का तर्क है कि 2020 में नई शिक्षा नीति - NEP और 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स लागू होने के बाद, चौथे साल की छात्राएं मुख्य कैंपस की फैकल्टी में ही पढ़ती हैं, रहती हैं, फिर भी उन्हें AMUSU चुनाव से बाहर रखा गया है. 

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इसी मांग को लेकर 'The Concerned Female Students of AMU' नाम के समूह ने 12 और 16 अक्टूबर को वाइस चांसलर प्रो. नईमा खातून को ज्ञापन सौंपकर WCSU और AMUSU दोनों में वोट देने के अधिकार की मांग की है.

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AMU छात्रसंघ मुख्य चुनाव अधिकारी ने क्या कहा?

वहीं, इस विवाद पर AMU छात्र संघ के चुनाव अधिकारी जावेद तालिब ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि खबर पूरी तरह से मिस लिडिंगहै और ये सच्चाई पर आधारित नहीं है क्योंकि हमारे यहां जो कॉलेज में AMU कोर्ट के लिए 4080 छात्राएं हैं, जो अपना वोट डाल रही हैं और उनका वैलिड वोट है. हमने ये इंश्योर किया है कि जो भी वैलिड वोटर है उसे राइट टू फ्रेंचाइज मिले. 

उन्होंने बताया कि NEP के तहत चौथे साल की छात्राओं को पढ़ाई के लिए उनकी संबंधित फैकल्टी में भेजा गया है क्योंकि विमेंस कॉलेज में उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी उपलब्ध नहीं थी. उनका एडमिशन अब्दुल्ला में ही है, तो वो वहीं की वैलिड वोटर हैं. राइट टू फ्रेंचाइज़ किसी को डिनाय नहीं किया जा रहा है. हमने इंश्योर किया है कि एक-एक छात्रा अपना वोट दे.

जब पढ़ाई मुख्य कैंपस में तो वोट का अधिकार क्यों नहीं?- छात्राएं

प्रशासन का कहना है कि दूरी और अलग यूनियन होने की वजह से ये व्यवस्था पुरानी है, लेकिन छात्राओं का सवाल है कि जब पढ़ाई मुख्य कैंपस में हो रही है तो वोट का अधिकार क्यों नहीं. 8 साल बाद हो रहे चुनाव में वोटिंग अधिकार का ये मुद्दा, प्रत्याशियों के वायरल वीडियो और नामांकन रद्द होने जैसे विवादों के बीच अब चुनावी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है.

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Published at : 02 Nov 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
Aligarh Muslim University UP NEWS Aligarh News
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