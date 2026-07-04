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राम मंदिर चंदा चोरी केस: 5 आरोपियों से पूछताछ करेगी अयोध्या पुलिस, कोर्ट से मिली इजाजत
Ram Mandir Donation Row: राममंदिर चंदा चोरी के आरोपियों से पूछताछ के लिए अयोध्या पालिक को परमिशन मिल गयी है.इन सभी से रविवार से पूछताछ शुरू करेगी. माना जा रहा है कि कुछ नए खुलासे हो सकते हैं.
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राममंदिर चंदा चोरी के आरोपियों से पूछताछ के लिए अयोध्या पालिक को परमिशन मिल गयी है. जेल में बंद पांच आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा,रामशंकर यादव उर्फ़ टिन्नू, करुणेश पांडे और मनीष यादव से रविवार से पूछताछ करेगी.
(खबर अपडेट की जा रही है)
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