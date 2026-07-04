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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चंदा चोरी केस: 5 आरोपियों से पूछताछ करेगी अयोध्या पुलिस, कोर्ट से मिली इजाजत

राम मंदिर चंदा चोरी केस: 5 आरोपियों से पूछताछ करेगी अयोध्या पुलिस, कोर्ट से मिली इजाजत

Ram Mandir Donation Row: राममंदिर चंदा चोरी के आरोपियों से पूछताछ के लिए अयोध्या पालिक को परमिशन मिल गयी है.इन सभी से रविवार से पूछताछ शुरू करेगी. माना जा रहा है कि कुछ नए खुलासे हो सकते हैं.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 04 Jul 2026 08:25 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राममंदिर चंदा चोरी के आरोपियों से पूछताछ के लिए अयोध्या पालिक को परमिशन मिल गयी है. जेल में बंद पांच आरोपियों  अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा,रामशंकर यादव उर्फ़ टिन्नू, करुणेश पांडे और मनीष यादव से रविवार से पूछताछ करेगी.

(खबर अपडेट की जा रही है)

Published at : 04 Jul 2026 08:24 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
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