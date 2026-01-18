यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, छांगुर के खास इदुल इस्लाम को नागपुर से किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में धर्मान्तरण की जांच में ATS को शनिवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है. जिसमें उसने महाराष्ट्र के नागपुर से धर्मान्तरण रैकेट के मास्टरमाइंड छांगुर उर्फ़ जलालुद्दीन के करीबी इदुल इस्लाम को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी की कार्रवाई ATS और महाराष्ट्र ATS के संयुक्त ऑपरेशन में हुई. इदुल धर्मान्तरण रैकेट में पैसे और मैनेजमेंट संभाल रहा था. इसके खिलाफ स्पेशल NIA कोर्ट द्वारा वारंट जारी था.

यूपी ATS इदुल को अब ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लेकर आ रही है. यहां उससे पूछताछ में कई और राज खुल सकते हैं. पिछले वर्ष ATS ने यूपी के कई शहरों में छांगुर नेटवर्क के लोगों को पकड़ा था.

छांगुर का बेहद खास है इदुल इस्लाम

ATS के मुताबिक इदुल इस्लाम भारत प्रतिकार्थ सेवा संघ नाम का संगठन चलाता है. इसने छांगुर को अवध क्षेत्र का अध्यक्ष बना रखा था. इदुल छांगुर के धर्मान्तरण कार्यों में मदद करता था. इसके खिलाफ धर्मान्तरण अधिनियम के साथ ही IPC की गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे.NIA लखनऊ कोर्ट ने इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. जिसके नागपुर में होने के सुराग मिलने के बाद महाराष्ट्र ATS के साथ जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया.

पैसे का मैनेजमेंट देखता था इदुल

छांगुर के रैकेट के लिए धन मुहैया कराने से लेकर इदुल कई और काम देखता था. अब इसकी गिरफ्तारी के बाद ATS इस रैकेट से जुड़े और भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगा. ताकि देश में धर्मान्तरण के पूरे रैकेट को खत्म कर सके. इदुल को ट्रांजिट रिमांड पर नागपुर से लखनऊ लाया जा रहा है. जहां उससे और पूछताछ करेगी. छांगुर उर्फ़ जलालुद्दीन और उसके कई सहयोगी पहले से जेल में हैं. लिहाजा यूपी ATS की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है. पिछले दिनों सीएम योगी ने भी धर्मान्तरण रैकेट का पर्दाफाश करने पर यूपी पुलिस की पीठ थपथपाई थी.